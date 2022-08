Les autorités guinéennes comptent bien relever le défi d’organiser la CAN-2025 prévue sur leurs terres et qui lui a été attribuée en 2014. Après les assurances de Béa Diallo, ministre des Sports guinéen, c’est autour du colonel Mamady Doumbouya, premier décideur d’une nation en transition politique, de confirmer, lundi soir, que son pays sera bien l’hôte de ladite édition. Cette manœuvre intervenait quelques heures avant la visite, menée hier, par la délégation missionnée par la Confédération africaine de football (CAF) afin d’évoquer les différents aspects organisationnels pour le tournoi. Problème: aucun chantier n’a encore été lancé. Et ce n’est pas ce qui calmera les velléités des nations (dont l’Algérie fait partie) qui veulent récupérer l’organisation.

Par Mohamed Touileb

Trois ans, c’est le délai restant à la Guinée pour tout mettre sur pied et assurer la tenue de l’épreuve continentale majeure. Dans cette optique, Mamady Doumbouya, président de la transition, avait désigné un nouveau comité d’organisation en mars écoulé. C’était en guise de sanction puisque l’un des membres de l’ancienne commission avait émis des doutes quant à la capacité du pays à assumer son statut d’organisateur de la messe footballistique.



500.000 euros débloqués pour le COCAN-2025

Par ailleurs, plus concrètement, Mamadi Doumbouya a décrété le déblocage d’un montant de 4 milliards 312 millions 297 mille francs guinéens (environ 500.000 euros) comme première étape. Cette enveloppe couvrira les dépenses de fonctionnement du comité de pilotage de la Coupe d’Afrique des Nations (COCAN 2025) au compte du ministère de la jeunesse et des sports pour l’exercice 2022. En cette occasion, il a indiqué que l’« organisation de la CAN 2025 est un programme d’intérêt national prioritaire ». Le 06 août dernier, le ministre des sports guinéen, Lansana Béa Diallo, a dit avoir noté qu’« il y a beaucoup de pays qui se positionnent aujourd’hui pour pouvoir organiser la CAN à notre place parce qu’ils disent que la Guinée n’est pas capable d’organiser cette CAN. Je voudrais leur dire que cette CAN est destinée à la Guinée. Et la Guinée a pris ses responsabilités et accueillera la compétition. Je voudrais dire à tous ceux qui sont candidats, de projeter leur candidature en 2027, 28 ou en 2030. Mais, la CAN 2025 c’est pour la Guinée et cette CAN sera organisée en Guinée». Les plans sont révélés. A trois ans de la compétition, il y aura six mois seront consacrés pour l’étude de faisabilité pour la construction de 6 stades et 18 mois pour la réalisation des maquettes. Cela fait un total de deux ans.



Le temps presse, la donne politique aussi

Théoriquement, la Guinée sera dans les temps. «Le processus qui est engagé n’est pas en retard, nous sommes largement dans les délais. Les contrats signés, l’argent est à disposition. Donc il n’y a rien qui peut nous empêcher d’achever la construction des infrastructures à temps» assure Bea Diallo. On est dans la phase de l’organisation. Les entreprises ont signé, le processus de construction doit commencer dans deux mois, voire trois mois ou plus. On va commencer à construire les bâtiments », avait précisé le ministre des Sports en août dernier. Désormais, il faudra convaincre la délégation de la CAF de cela. Pour l’instant, il n’y a qu’une enceinte opérationnelle et conforme. Il s’agit du stade Général Lansana Conté de Nongo qui peut accueillir 50.000 personnes. Pour le reste, il faudra tout construire. Une mission qui paraît quasi-impossible. Le temps presse déjà. Par ailleurs, la donne politique du pays pourrait aussi contraindre la CAF à revoir ses plans pour ne prendre aucun risque d’annulation de l’opus 2025. n