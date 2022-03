Alors que le PSG proposerait un salaire annuel net de 50 millions d’euros et une prime de fidélité estimée à 100 millions à Kylian Mbappé selon les informations du Parisien, la presse espagnole estimait hier matin que le Real Madrid reste serein sur le dossier. Pour Marca, le Français a pris sa décision « il y a longtemps » et le club madrilène « l’attend dans la tranquillité ». « Rien n’a changé avec Kylian Mbappé ». Malgré l’offre stratosphérique du PSG, révélée par Le Parisien mardi soir, le Real Madrid reste serein sur l’issue du dossier à en croire les quotidiens pro-madrilènes, AS et Marca, hier matin. Lié au PSG jusqu’en juin prochain, le champion du monde 2018 n’aurait pas changé d’avis sur son désir de porter les couleurs des Merengue la saison prochaine, même si la pression (ndlr : y compris politique) se fait de plus en plus forte sur ses épaules.

Suspense entretenu

Marca précise que « le Real Madrid l’attend dans la tranquillité » et que la décision de l’ancien Monégasque a été prise « il y a longtemps ». Quelques heures avant le huitième de finale aller de Ligue des champions, où Kylian Mbappé a libéré les PSG dans les toutes dernières secondes face aux hommes de Carlo Ancelotti, le quotidien espagnol ABC indiquait que le Real Madrid lui proposait un contrat de six ans, un salaire annuel net de 25 millions d’euros et une prime à la signature, en qualité de joueur libre, évaluée à quelque 50 millions. Cependant, les dernières déclarations de Kylian Mbappé après PSG-AS Saint-Etienne (3-1) samedi dernier ont semé le doute sur son avenir. « Être le meilleur buteur du PSG est quelque chose qui ne peut être ignoré. Nous verrons ce qui se passera », a affirmé l’attaquant parisien, qui compte désormais 156 réalisations sous les couleurs parisiennes (ndlr : il est deuxième meilleur buteur de l’histoire du club à égalité avec Zlatan Ibrahimovic), à 44 buts du record d’Edinson Cavani. Le 9 mars, le PSG se déplacera à Bernabeu. Quelques jours, voire quelques semaines, après cette rencontre au sommet, l’issue de cet épineux dossier connaîtra son épilogue. n

