Le couperet est tombé dans la soirée de vendredi. Via un communqué officiel, l’UEFA annonçait alors l’exclusion de Manchester City de toutes les compétitions européennes pour les deux prochaines années. Le tout en raison de «violations sérieuses» des règles du fair-play financier. Pour le club anglais, également condamné à une amende de 30 millions d’euros, autant dire que le coup est rude.

Depuis ce tremblement de terre, les rumeurs vont bon train autour des Citizens. Et les tabloïds britanniques, eux, spéculent d’ores et déjà sur un possible exode des joueurs l’été prochain. Sous contrat jusqu’en 2021, Guardiola pourrait-t-il lui aussi quitter le navire City ? Envoyé à la Juventus l’été dernier, l’entraîneur espagnol a visiblement déjà la réponse à cette question. Selon les informations du très sérieux quotidien The Times, il annoncé à ses dirigeants… qu’il souhaitait rester.

Mieux, le très sérieux quotidien anglais précise que Guardiola, qui souhaite respecter la durée de son contrat, devrait officiellement confirmer cette volonté mardi en conférence de presse. Et mettre ainsi fin à un feuilleton à peine commencé.

«Unis par l’émotion», devise officielle des JO-2020 de Tokyo

Les Jeux ont leur devise. L’édition 2020 aura pour mot d’ordre «Unis par l’émotion» a annoncé le comité d’organisation des JO de Tokyo. Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo 2020 ont dévoilé hier la devise de la compétition, «Unis par l’émotion», qui reflète selon eux les «valeurs universelles» et le «pouvoir unificateur du sport».

«Des foules de spectateurs qui ne se connaissaient pas avant les Jeux se rassembleront et apprendront qu’il y a plus qui les unit comparé à ce qui les divise», a déclaré le comité d’organisation Tokyo 2020 en dévoilant la devise dans une vidéo postée sur Internet. La devise olympique officielle est «Citius, Altius, Fortius», en latin, soit «Plus vite, plus haut, plus fort», mais chaque ville hôte choisit son propre slogan pour accompagner son édition.

En 2016, les JO de Rio avaient pour mantra «Un nouveau monde», et ceux de 2012 à Londres «Inspirer une génération». En 2004, Athènes avait choisi «Bienvenue à la maison», en référence à la création des Jeux à Olympie.

La devise de Tokyo 2020 sera projetée sur la tour Skytree, dont le sommet à 634 mètres surplombe la capitale nippone, ont indiqué les organisateurs. Ceux-ci ont assuré jeudi que la cérémonie d’ouverture, qui doit se tenir le 24 juillet prochain, ne changera pas de date malgré l’épidémie de coronavirus survenue en Chine.

Casillas présente sa candidature pour présider la fédération espagnole

Iker Casillas (38 ans), ancien gardien et capitaine de l’équipe d’Espagne championne du monde en 2010, a annoncé lundi être candidat à la présidence de la fédération espagnole (RFEF) en 2020. Même si sa carrière de joueur est entre parenthèses depuis de longs mois. «Oui, je me présenterai à la présidence de la RFEF quand les élections seront convoquées. Ensemble, nous allons repositionner notre fédération à la hauteur du meilleur football du monde: celui d’Espagne», a écrit Casillas sur son compte Twitter.

«J’ai informé de cette décision le président de mon club, le FC Porto, à qui je ne peux qu’exprimer mes plus sincères remerciements», a ajouté l’ancien portier du Real Madrid (1999-2015), qui semble donc se diriger vers une retraite sportive. Sa candidature était un secret de polichinelle en Espagne : la presse avait déjà évoqué un entretien avec la secrétaire d’Etat au Sport, Irene Lozano, où Casillas avait avancé son souhait de se porter candidat.