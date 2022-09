Le ministre de la Santé ne manque pas une occasion pour mettre à nu certains comportements indignes de responsables du secteur. Les résistances sont encore nombreuses en dépit des limogeages de directeurs de la santé et de la population (DSP) et de directeurs d’hôpitaux dont les manquements au niveau des infrastructures sous leur responsabilité ont été découverts lors de visites, parfois inopinées, d’Abderrahmane Benbouzid.

PAR INES DALI

Des manquements qui, dans de nombreux cas, ont laissé pantois plus d’un, notamment concernant l’accueil des citoyens ou encore au niveau de l’hygiène, comme ce fut le cas à Constantine, où il avait trouvé un bloc opératoire dans un état fortement déplorable.

Les nombreux coups de gueule et avertissements du ministre ainsi que les limogeages de certains directeurs de structures hospitalières à Constantine, à Chelghoum Laid, à Annaba ou encore le DSP à Oran n’ont vraisemblablement pas servi de leçon. Benbouzid n’est pas au bout de ses surprises et se trouve encore souvent confronté à des situations inattendues. Il a saisi l’occasion de son déplacement, avant-hier, à l’hôpital des Urgences médicales chirurgicales à Zéralda (Alger) où il s’est enquis de l’état d’avancement des travaux de réalisation, pour revenir sur l’épineuse question du non-suivi des instructions du ministère et sur les attitudes incompréhensibles de certains responsables du secteur de la santé.

Dans ce sens, il a révélé qu’il a dû revenir sur la prévision d’inauguration d’un «très grand hôpital à l’est du pays le 26 juin dernier» à l’occasion d’une conférence internationale à laquelle il devait faire une intervention à l’ouverture. Au début, il était confiant puisque «lors d’une réunion par visioconférence, en présence d’environ 400 responsables du secteur de la santé entre DSP, directeurs d’hôpitaux et autres, le directeur avait promis que cette infrastructure serait prête pour la date du 26 juin». Mais lorsque Benbouzid a dépêché une équipe du ministère pour vérifier l’état des lieux, la surprise a été de taille : l’hôpital n’était pas du tout prêt à être inauguré. Il n’avait encore obtenu aucune des autorisations requises, «ni celle de l’Enact (Entreprise nationale d’agréage et de contrôle technique), ni celle de la Protection civile ni celle du Comena (Commissariat à l’énergie atomique)», a indiqué le ministre. Il n’y avait pas, par ailleurs, «ni évaporateur d’oxygène ni centrale. Il n’y avait rien de tout cela», a-t-il encore fait savoir.

Le ministre a pris à témoin le directeur de la planification, l’un des responsables ayant effectué le déplacement dans le nouvel hôpital. Lorsqu’il a pris son avis pour savoir quand pourrait être effectuée l’inauguration, celui-ci a répondu qu’elle ne pourrait avoir lieu avant quelques mois au vu de ce qui restait encore à faire. «Il ne sera possible de réceptionner cet hôpital qu’après le mois de novembre», a-t-il souligné.



Des projets à la traine…

Devant cette situation, le ministre a recadré par la suite le responsable ayant prétendu pouvoir inaugurer l’hôpital fin juin. «Par visioconférence devant quelques 400 participants, je lui ai dit que je ne viendrai pas inaugurer des murs, du vent, et une plaque commémorative sur laquelle on pourrait lire que cet établissement a été inauguré à telle date par telle personne, et repartir ensuite en laissant les gens» avec… du vent, a affirmé Benbouzid.

Un autre cas a suscité son «grand mécontentement». Il a démis de ses fonctions «le directeur de la santé d’Oran le 7 juillet 2022, sur fond de retard notable dans l’équipement intégral de l’Hôpital des grands brûlés pour recevoir les malades», a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué. De tels comportements qui relèvent de «l’abus de confiance» entravent le programme tracé par le ministère, a-t-il déploré, appelant l’équipe de la DSP d’Oran à parachever tous les projets en cours et à faire en sorte que l’Hôpital des grands brûlés soit pleinement opérationnel dans les plus brefs délais en le dotant des moyens nécessaires.

En tant que premier responsable du secteur de la santé, Benbouzid a affirmé recevoir un rapport des missions dépêchées sur les lieux lui indiquant l’état d’avancement des projets en cours, mais aussi des photos que lui envoient ses collègues médecins et ses anciens élèves praticiens dans différentes structures au niveau des wilayas. Ce qui lui permet de «dresser un comparatif» avec ce qui lui est relaté.

Le ministre de la Santé s’est, toutefois, gardé de mettre tous les responsables dans le même sac. Il reconnaît qu’il y en a qui font leur travail, d’autres qui ont quelques petits problèmes, mais il y a «des éléments» qui ne sont pas à la hauteur de la responsabilité et de la confiance placée en eux. En tous les cas, le ministre de la Santé a annoncé la programmation d’autres visites à travers le pays durant les prochaines semaines afin de s’enquérir des projets du secteur en cours de réalisation.



… D’autres qui avancent

Revenant sur les projets des Urgences, Benbouzid a déclaré que lors des réunions par visioconférence chaque semaine, il est demandé aux DSP de trouver «au niveau de leur wilaya où on pourrait réaliser ce type d’infrastructures», ou «s’il y a possibilité d’extension du service déjà existant dans un hôpital tout en procédant à sa modernisation». A l’hôpital des Urgences médicales chirurgicales à Zéralda qui a atteint 90% de taux de réalisation, il a fait savoir que cette nouvelle structure comprendra toutes les spécialités dont l’orthopédie, la traumatologie, la chirurgie maxillo-faciale et thoracique en plus de la chirurgie générale et vasculaire. Il a rappelé la dotation des différents services de réanimation et des urgences médicales à Alger de lits supplémentaires en vue d’une prise en charge optimale des patients, y compris les hôpitaux d’El-Kettar, Béni Messous et Salim-Z’mirli. Lors de la réunion d’évaluation avec les DSP mardi, il a insisté sur l’accélération du réaménagement des structures de santé dans les wilayas après s’être enquis de l’état d’avancement des projets, notamment ceux «des hôpitaux des urgences médico-chirurgicales et des polycliniques». Dans ce sens, il a adressé ses remerciements aux DSP des wilayas de Relizane, Chlef, Oum El-Bouaghi, Khenchela, Blida et Batna pour leurs efforts en faveur de l’amélioration du niveau et de la qualité des services en veillant personnellement à l’avancement des opérations de création ou réaménagement des structures de santé.

Coronavirus: 32 nouveaux cas et aucun décès

Trente-deux (32) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 31 guérisons ont été enregistrés, alors qu’aucun décès n’a été déploré ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mercredi le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s’établit ainsi à 270.304, celui des décès reste inchangé (6878), alors que le nombre total des patients guéris passe à 181.938 cas.

Par ailleurs, 6 patients sont actuellement en soins intensifs, note la même source, relevant que 42 wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas. Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles d’hygiène, la distanciation physique et le port du masque.