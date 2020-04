«La SNTF veille à la pérennité du service de transport des produits vitaux et stratégiques via le rail, en dépit de la suspension temporaire du transport public des voyageurs en raison de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19)», a affirmé le Directeur général de la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF), Yacine Bendjaballah.

Expliquant que la «difficile et exceptionnelle conjoncture» que traverse le pays en raison de la propagation du Covid-19 et de son impact en termes de suspension temporaire du transport public, Bendjaballah a soutenu que la SNTF veille au grain en poursuivant le transport des produits vitaux et stratégiques, particulièrement le carburant, les céréales, les conteneurs et les produits miniers. Et c’est à 100% que la SNTF a maintenu ses services de transport de marchandises, a-t-il affirmé, précisant que «toutes les équipes et les agents travaillant dans ce domaine ont été mobilisés pour la pérennité de ce service névralgique pour les besoins des citoyens et de l’économie nationale». Dans ce cadre, il affirmera que la SNTF gardera le même cap, compte tenu de sa détermination «à maintenir ce service quelles que soient les conditions et ce grâce à la mobilisation et au dévouement de tous les travailleurs au service de l’intérêt national jusqu’à ce que cette crise sanitaire, qui affecte tous les secteurs au niveau mondial, soit dépassée». Evoquant en outre la mise en congés de ses employés conformément aux mesures arrêtées pour préserver la sécurité des personnes et juguler la pandémie, Bendjaballah a indiqué que la SNTF «a réduit son effectif de 50%». Plus précis à ce sujet, il expliquera que «les agents et cadres ayant été retenus, que ce soit en matière de transport de marchandise ou de maintenance, travaillent dans le strict respect des mesures de précaution prises par la SNTF». S’exprimant en outre par rapport aux pertes subies par son entreprise, notamment suite à la suspension du transport des voyageurs, M. Bendjaballah a fait remarquer que «la SNTF a été impactée à l’instar de toutes les entreprises économiques dans le monde et a perdu 50% de son chiffre d’affaires en raison de suspension du transport des voyageurs». Toutefois, nuancera Bendjaballah, «le transport de marchandises, activité économiquement rentable, a permis de limiter les pertes». En outre et concernant l’activité de maintenance des trains, wagons et voies ferrées, l’entreprise a décidé de les maintenir dans l’objectif de «garantir leur sécurité et opérationnalité, en prévision de leur remise en service dès la sortie de crise». Dans ce cadre, il est question d’un programme de maintenance de tous les trains, wagons et matériel, élaboré et appelé à être exécuté par des équipes d’agents et de travailleurs dans les différents ateliers de maintenance, centrales électriques et centres de commandement national et régionaux, selon Bendjaballah. «Nous devons vérifier si les rails n’ont pas été affectés par des facteurs naturels ou subi un quelconque acte de vandalisme, notamment au niveau des passages à niveau et des trajets non empruntés depuis la suspension de l’activité du transport ferroviaire», a-t-il fait observer. Abordant la question de la reprise du trafic ferroviaire, dont essentiellement le transport des voyageurs, Bendjaballah a noté que «la suspension a été décidée pour juguler la propagation de la pandémie et la reprise du service dépendra de l’amélioration de la situation sanitaire». «La SNTF attendra les instructions des autorités publiques», a-t-il tranché.<