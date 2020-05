Souk el Asser, Boumezzou et Bettou. Trois marchés, les plus importants de la ville, que les services de la wilaya ont choisi pour une distribution de masques de protection, et ce, suite à la décision courageuse du wali de la wilaya de Constantine d’interdire l’accès aux grandes surfaces, marchés et commerces sans masques, aussi bien pour la clientèle que pour les commerçants eux-mêmes. Si on peut poser la problématique de la disponibilité des masques, un problème mondial, il n’en demeure pas moins que les personnes sensées ont salué le geste de Saci Ahmed Abdelhafid, le wali, d’imposer indirectement le port du masque, mais aussi de pourvoir, même pour une journée, les clients des souks cités plus haut.

Nous avons voulu faire un tour vers midi au niveau des trois marchés. Si à Souk el Asser, il n’y avait pas beaucoup de monde, mais quand même bien plus que d’habitude… le port du masque ? Bof, comme d‘habitude. Il n’y avait que trois marchands qui en portaient et une dizaine de clients, le reste était en roue libre. Pour Bettou et Boumezzou, que les lecteurs et les responsables de la rédaction m’excusent, j’ai tout simplement manqué de courage pour y pénétrer, tant les portes menant aux antres du diable étaient plus que bondées. Parmi les clients qui en sortaient, dégoulinant de sueur et pliant sous le poids des commissions, pour la plupart inutiles, quelques-uns portaient un masque, mais pas en nombre important.

Pour montrer notre «courage», nous avons abordé un quinquagénaire à la sortie du marché Boumezzou, en compagnie d’un journaliste de la Télévision nationale. «J’ai regretté d’être entré au marché, non seulement les gens étaient collés les uns aux autres, aux deux entrées étroites du marché, mais à l’intérieur c’était la fournaise, et une promiscuité incroyable devant les étals. Si vous laissez un mètre ou plus derrière le client qui vous précède, il s’en trouvera au moins un ou deux pour venir combler l’espace salutaire. Si les prix des marchandises sont vraiment abordables, l’inconscience des gens reste un problème qui ne cesse d’être posé. Les masques ? Quelques rares clients, et encore moins de marchands», nous dira notre interlocuteur, en s’éloignant et qui ne portait pas de masque lui-même !

Même constat du côté de quelques supérettes où la distanciation sociale est apparemment… un gros mot.



La poste ? A suivre

Seule éclaircie dans cette grisaille létale, Algérie Poste et Algérie Télécom. Là, c’est sérieux. On ne prend pas le Covid-19 à la légère. Un cerbère, au sens noble, barre l’entrée des agences postales, masque, lunettes et gants comme bouclier. Avant de permettre à un client de rentrer, ce dernier devra mettre du gel hydro-alcoolique offert par le gardien des lieux. Et depuis hier, du moins au niveau de trois agences que nous avons vues, le port du masque est obligatoire pour tout client se dirigeant vers les guichets. Mais, il y a un mais, malheureusement, il n’y a qu’un seul client qui rentre à la fois alors qu’il y a au moins quatre guichets au niveau de chaque bureau de poste. Un excès de zèle, mais maâliche, c’est pour le bien de tous.

Côté répression, les services du commerce et la police ont saisi des dizaines de quintaux de viandes rouges et blanches avariées, des solutions de nettoyage ou de protection non conformes, des marchandises périmées, mais rien n’y fait. Chaque jour, il y a une «récolte». Jeudi, par exemple, au marché où l’on n’a pas osé entrer, il y a eu une saisie de 250 kg de viandes blanches pourries. Toutes celles sur les étals du marché de Daksi, sans doute le plus insalubre du monde, sont saisies chaque jour. Puis le wali a décidé finalement de fermer ledit marché où promiscuité, pickpockets et postillons «couronnés» sont garantis.

Il reste Souika, avec sa viande qui n’a jamais pris le chemin des abattoirs et les ateliers clandestins de fabrication de produits sanitaires. Jeudi aussi, deux ateliers clandestins ont été découverts et fermés. A cela, il faut rajouter l’inconscience des jeunes qui ne savent pas ce qu’est un confinement et s’offrent des soirées jusqu’à l’aube, café pressé et chicha comme accompagnements.

Ce n’est que le deuxième jour des mesures courageuses prises par le wali, mais apparemment les vieux (mauvais) réflexes ont la peau dure.

Et si on passait de la sensibilisation à la répression ? <

