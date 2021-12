Le Barça a-t-il vraiment tourné la page ? Forcément, certains supporters barcelonais regrettent l’Argentin, d’autant plus que les prestations de l’équipe sans La Pulga sont loin d’être brillantes. Du côté des dirigeants, on sait qu’on a économisé un gros salaire en laissant filer le natif de Rosario libre. Et ce dernier continue encore de rapporter de jolis montants aux Barcelonais. Le quotidien AS indique ainsi que le Barça continue de s’en mettre plein les poches grâce à son ancien numéro 10. Comment ? Grâce à beaucoup de merchandising de l’Argentin encore en vente dans la boutique officielle du club. On peut encore ainsi acheter des maillots ou des goodies à l’effigie du numéro 30 du PSG à Barcelone. Mais surtout, ces objets sont vendus bien plus chers que les autres…

Des produits à disposition des plus privilégiés

Certains objets sont encore plus collector dans la mesure où ils sont signés par la star argentine. Ainsi, le média espagnol indique que certains maillots de la saison dernière signés par La Pulga sont vendus à 1170€, alors qu’un brassard de capitaine signé par le meilleur joueur de l’histoire du club vaut 643,50€. Un maillot de 2014 autographié par l’Argentin, Xavi et Iniesta est en vente pour presque 3000€. L’image de Messi permet donc aux Blaugranas de continuer d’avoir certaines entrées d’argent non négligeables en temps de crise. Mais une fois que tous ces produits auront été vendus, tout cela sera terminé et le Barça ne pourra plus continuer d’exploiter son image légalement…

