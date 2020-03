«La fugue de Gonzalo Higuain». Voilà comment le très sérieux quotidien italien La Repubblica titre son article sur l’attaquant de la Juventus, coupable d’avoir pris la fuite vers l’Argentine, son pays natal, dans la nuit de mercredi à jeudi. Si cette information n’en aurait probablement été pas une en temps normal, le fait est que le buteur argentin a ainsi violé la quarantaine imposée par son club, déjà touché par deux cas de Covid-19 dans son équipe première : Daniele Rugani et Blaise Matuidi. Plusieurs joueuses de l’équipe féminine, suspectées d’avoir contracté le Covid-19, ont quant à elles été placées en isolement volontaire.

Plus globalement, c’est toute la péninsule qui est actuellement confinée face à cette pandémie dévastatrice. Mais désireux de rentrer au pays pour voir sa mère, malade, Gonzalo Higuain n’a pas hésité. Le «Pipita» a toutefois été arrêté par la police à Aéroport de Turin-Caselle. Il aurait alors présenté un certificat le déclarant négatif au coronavirus. Les agents auraient même contacté la Juventus qui, selon les deux médias transalpins, avait été prévenue de ce départ. «Les forces de l’ordre n’ont rien pu faire d’autre qu’autoriser le vol», rapporte La Gazzetta dello Sport.

Pour rejoindre l’Argentine, une destination interdite par les vols depuis l’Italie, Higuain a ainsi commencé un long périple. Avec un jet privé, il a, dans un premier temps, fait escale en France. Ensuite, destination l’Espagne, point de départ du vol final vers l’Argentine. Selon La Gazzetta dello Sport, plusieurs autres joueurs, comme Sami Khedira et Miralem Pjanic, contraints à la quarantaine et visiblement négatifs au coronavirus, ont également quitté Turin ces derniers jours en accord avec leur club. Et ce malgré le confinement imposé par le gouvernement italien. Cristiano Ronaldo, lui, a été placé à l’isolement sur son île natale de Madère.

