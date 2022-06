Le ministre de la Santé, Pr Abderrahmane Benbouzid, a annoncé, hier, la formation d’un comité pluridisciplinaire et l’élaboration d’une feuille de route efficace et optimale pour un plan national de prise en charge des maladies rares.



Il a dans ce sillage souligné l’impératif d’accélérer la mise en place de la numérisation du secteur de la santé dans l’optique d’une meilleure prise en charge thérapeutique des maladies rares en Algérie à travers des statistiques fiables qui permettent une meilleure visibilité des besoins des malades concernés.

S’exprimant à l’occasion de l’ouverture du Premier Congrès international sur les maladies rares, qui s’est déroulée, hier à Alger, le ministre de la Santé a tenu à affirmer que l’Algérie a «mis en place des mécanismes efficaces, garantissant une prise en charge sanitaire optimale des patients atteints de maladies rares»

Il a souligné à ce sujet que dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du Président de la République Abdelmadjid Tebboune, lors du Conseil des ministres du 24 avril passé, un certain nombre de décisions ont été approuvées visant à améliorer la prise en charge médicale de cette catégorie de patients.

Parmi les mesures prises suite à ces instructions, il s’agit notamment de la définition de ces maladies par décision et la création d’un fichier national encadrant les traitements et les protocoles y afférents.

Abderrahmane Benbouzid a tenu à rappeler que la prise en charge de cette catégorie de patients comporte plusieurs défis, notamment le diagnostic précoce des nouveau-nés, la création d’une base de données sanitaires fiables, réservée aux maladies rares, l’accompagnement thérapeutique et psychique des patients et le renforcement de la recherche scientifique, ainsi que le développement du traitement génétique et la définition des traitements et des protocoles.

Le ministre de la Santé a également mis en relief le rôle et la contribution de la télémédecine dans la prise en charge de ces pathologies. Il réitère à ce sujet les efforts déployés par les pouvoirs publics sur les plans financiers, organisationnels et de coordination en vue de la mise en place de mécanismes efficaces garantissant l’accès des patients atteints de maladies rares à une prise en charge thérapeutique optimale.

A l’occasion de cette rencontre internationale consacrée aux maladie rares, le ministre de la Santé a aussi rappelé les différents acquis du secteur pour la prise en charge des maladies rares en Algérie, à l’instar de la promulgation, en 2013, d’un arrêté fixant la liste des maladies rares au nombre de 28, la liste des produits pharmaceutiques destinés à leur traitement, l’enregistrement des médicaments destinés au traitement de ces pathologies et à leur commercialisation par la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) au profit des établissements hospitaliers assurant la prise en charge de ces patients.

Il a également cité la distribution de 43 types de médicaments aux patients souffrant de ces maladies depuis 2004, outre l’enregistrement systématique de tout nouveau médicament innovant mis sur le marché international.

Malgré les nombreuses tensions sur la disponibilité des médicaments, Abderrahmane Benbouzid a affirmé que les établissements étaient constamment dotés en ces médicaments malgré les restrictions budgétaires et les créances des établissements hospitaliers auprès de la PCH.

Pour rappel, suite aux instructions du Président de la République, une enveloppe de 12 milliards DA a été consacrée par la Pharmacie centrale des hôpitaux à l’importation des médicaments et des compléments alimentaires destinés à la prise en charge des maladies rares dans le cadre d’un programme spécial prévu jusqu’à fin 2022. De plus, le Président de la République avait, également, donné des instructions au ministre de la Santé portant sur la prise en charge gratuite par l’Etat de 373 enfants atteints de phénylcétonurie et d’immunodéficience parmi les nouveau-nés à travers 18 wilayas.

Plusieurs spécialistes de maladies rares ont lancé récemment un appel pour la création d’un hôpital de référence pour les maladies rares afin de faciliter la prise en charge thérapeutique pour ce type de patient dont les traitements ne sont pas accessibles dans tous les hôpitaux.

Il est à noter qu’une maladie rare est toute affection dont la prévalence est inférieure à 0,05 %, soit touchant 5 personnes sur une population de 10 000. Sur les 2 millions de patients reconnus dans la catégorie des maladies rares en Algérie, une majorité souffre de maladies dites sanguines, tel que l’hémophilie, la drépanocytose et la béta-thalassémie, tandis que plus de 50 000 sont atteints de maladies neuromusculaires (myopathies), à l’instar de la myopathie de Duchenne affectant les garçons, des myopathies des ceintures. De même que les myopathies métaboliques, l’amyotrophie spinale (le plus sévère étant de type 1 et touchant les nourrissons, et les maladies lysosomes telles que la maladie de Gaucher, maladie de Fabry.

