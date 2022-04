PAR INES DALI

Sitôt après la décision de se pencher sur le problème de la pénurie de certains médicaments, samedi, le président de la République a décidé, dès le lendemain, de prendre en charge un autre problème lié au secteur de la santé, celui des patients atteints de maladies rares et des enfants atteints de phénylcétonurie et d’immunodéficience pour une prise en charge gratuite.

Cette décision annoncée à l’issue du Conseil des ministres redonne de l’espoir aux associations des malades qui affirment souhaiter voir la disponibilité de certains médicaments manquant dans les meilleurs délais.

Des instructions ont donc été données par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au ministre de la Santé «portant sur la prise en charge gratuite par l’Etat de 373 enfants atteints de phénylcétonurie et d’immunodéficience parmi les nouveau-nés à travers 18 wilayas», après avoir écouté l’exposé qui lui a été présenté sur la propagation de la phénylcétonurie et l’immunodéficience parmi les nouveau-nés, indique un communiqué sanctionnant la réunion du Conseil des ministres tenu dimanche. D’autres directives ont suivi et portent la nécessité d’assurer à ces enfants malades «des compléments alimentaires et des médicaments, et en autorisant à la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) d’importer et de distribuer les médicaments et les compléments alimentaires relatifs à leur régime thérapeutique», est-il ajouté de même source.

Dans le même sillage, le Chef de l’Etat a donné instruction pour «prendre en charge les patients atteints de maladies rares à la charge de l’Etat», insistant sur l’importance de coordonner avec les associations spécialisées dans les maladies rares, et ce, afin de «maintenir les cas atteints de maladie rare sous la loupe de l’Etat pour leur dépistage précoce, leur suivi et leur examen en vue de les cerner et de réduire leur propagation». Selon les derniers chiffres disponibles, le pays comptait quelque 2 millions de personnes atteintes de maladies rares à décembre 2021.



Une enveloppe de 12 milliards de dinars consacrée

Intervenant à ce propos, hier, la Pharmacie centrale des hôpitaux a assuré que le côté financier est disponible. Son responsable de la communication a affirmé que la PCH a réservé une enveloppe de «12 milliards de dinars en 2022 pour l’achat de médicaments et de compléments alimentaires au profit de vingt (20) types de ces maladies». Il a ajouté, lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale, que «la PCH fait de son mieux pour que ces médicaments soient disponibles dans les meilleurs délais».

Les associations spécialisées et avec lesquelles le Chef de l’Etat a souligné qu’il fallait coordonner se sont dites soulagées par de telles décisions, notamment la prise en charge gratuite par l’Etat, car si le patient devait se prendre en charge seul, il n’y arriverait tout simplement pas, la raison étant que la prise en charge des maladies rares est lourde et nécessite beaucoup de moyens.

C’est le cas de Abdelhamid Boualleg, président de l’association SOS Hépatite Algérie, qui s’est dit soulagé que «l’Etat s’intéresse de très près» à ces malades, ajoutant que «cette décision du président de la République prouve qu’il est au courant et suit de près tout ce qui se passe». Rejoignant la déclaration de M. Tebboune concernant la «coordination», il a apporté un complément sur ce point.



Nécessaire coordination

En effet, ce qu’il souhaite pour le bien des malades, a-t-il dit, c’est qu’il y ait «une coordination» entre les différents acteurs devant assurer la mission qui leur est assignée. Il a cité, dans ce sens, «le ministère de la Santé, le ministère de Travail et de la Sécurité sociale et, enfin, celui de la Solidarité nationale qui doivent coordonner leurs actions» afin de permettre, a-t-il dit «une meilleure prise en charge de l’ensemble des patients atteints de maladies rares». Un autre président d’association, Negrouche Mohamed Cherif, qui s’occupe des malades de l’angio-œdème héréditaire, s’est, lui aussi, dit satisfait par rapport à ces dernières nouvelles concernant les maladies rares. Il s’est montré «soulagé que le président de la République ait donné des instructions pour l’enregistrement et l’importation des médicaments dans les meilleurs délais», et ce, «au profit de tous les malades souffrant des maladies rares», a-t-il déclaré à la Radio nationale. «Les malades ont grand espoir qu’ils auront les médicaments bientôt», a ajouté le président de l’association nationale de maladie angio-œdème héréditaire.

La souffrance des personnes atteintes de maladies rares est au quotidien, surtout certaines pathologies ou maladies qu’on dit orphelines. Ce qui interpelle le plus c’est que «certaines pathologies orphelines ne sont pas considérées comme chroniques par les Caisses d’assurance-maladies, en dépit des caractéristiques avérées de leur chronicité», a regretté le président de l’Association Shifa des maladies neuromusculaires, Abdelkader Bouras, l’année dernière. Il a évoqué comme première préoccupation des malades «les coûts excessifs» des tests génétiques (réalisés essentiellement au niveau des laboratoires privés en l’absence d’une diversité de l’offre en la matière). A titre d’exemple, il a cité ceux prescrits pour les patients atteints de la Myopathie de Duchenne qui «coûtent 350.000 DA sans être remboursés», tandis que les tests de la myopathie des ceintures (Dystrophie des muscles) peuvent atteindre les 180.000 DA, selon les tarifs pratiqués en 2021. L’autre problème est la limite de l’offre thérapeutique en direction de ces types de patients en raison de l’absence de données chiffrées précises les concernant. Ainsi, non seulement les personnes atteintes de maladies rares endurent de nombreuses contraintes en l’absence notamment d’un «circuit thérapeutique correct», comme l’a souligné Dr Bouras, mais cela se répercute également sur de multiples aspects de leur vie quotidienne, à savoir socio-économique, médicale et même environnementale.

L’impact sur leur vie sociale est, dans certains cas, effroyable. C’est carrément une coupure avec pratiquement toute la société qu’on observe chez certains malades. Très diminués par leur pathologie, pour ne pas dire par leur handicap dans certains cas – en raison d’un réel état d’handicap développé comme la non-capacité de marcher ou même de se tenir debout parfois –, ces malades finissent par vivre en reclus, ne gardant contact qu’avec les membres les plus proches de leur famille. Dans le monde, entre 6000 et 8000 pathologies sont répertoriées comme maladie rare.

Articles similaires