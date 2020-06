Les laboratoires privés d’analyses et de dépistages de coronavirus ne devraient pas continuer à assurer cette mission sans une autorisation préalable de la tutelle. Faute de ce sésame, les laboratoires concernés seront fermés. Ce qui ne va pas manquer d’affaiblir le rythme de dépistage à un moment décisif dans la gestion de la crise sanitaire.

En effet, plusieurs directions de santé publique auraient procédé à la fermeture d’un nombre de laboratoires d’analyses privés qui faisaient le dépistage de coronavirus, sans avoir obtenu une autorisation de l’institut Pasteur ou un accord du ministère de la Santé pour procéder aux tests de dépistage de la Covid-19.

Selon le président du Syndicat autonome des biologistes de la santé publique (SABSP), Youcef Boudjelal, des laboratoires privés, en plus de ne pas obtenir un agrément leur permettant d’effectuer des dépistages de la Covid-19, utilisaient des tests de détection moins performants et non recommandés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le ministère de la Santé. «Ces laboratoires ne disposaient pas de la plateforme technologique et des équipements nécessaires leur permettant de contribuer à la campagne nationale de lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus», explique Dr. Boudjelal. Pour lui, c’est sous la pression de la pandémie et des capacités de dépistage du pays, remis en cause, que des laboratoires privés pour «but lucratif» ont procédé au dépistage du nouveau coronavirus, sans en avoir les moyens adéquats de le faire, regrette notre interlocuteur.

Ajoutant à cela que les «conditions de protection n’ont pas été mises à la disposition des équipes censées assurer ces tests sur les échantillons prélevés sur les personnes suspectées d’infection», a précisé le président du SABSP. Il a souligné, dans le même contexte, que «ces laboratoires sont accusés d’avoir commis des erreurs flagrantes de diagnostic sur des cas suspectés de coronavirus, ce qui a laissé le syndicat tirer la sonnette d’alarme sur l’éventuelle contamination de nouvelles personnes, faute d’un dépistage fiable», ajoute le Dr Boudjelal.

Contrairement à ces laboratoires, ceux ayant reçu une autorisation de l’IPA et de la tutelle, à savoir ceux de Batna et de Oued Souf, le font «gratuitement» dans le cadre des efforts nationaux de lutte contre cette pandémie et pour avoir également «reçu des kits de dépistage gratuitement par la tutelle». Sur un autre volet, Youcef Boudjelal salue la décision prise par la tutelle concernant le retrait définitif des tunnels de désinfection des établissements de santé.

«Les fabricants des passages de stérilisation ont utilisé des désinfectants dangereux sur la santé et la sécurité des usagers», dénonce le biologiste.

Ces tunnels, dont le fonctionnement est basé sur l’aspersion de produits désinfectants «toxiques et irritants pour la peau et la muqueuse», peuvent être «à l’origine de bronchospasmes dû à l’inhalation et également des effets gastro-intestinaux». Notre syndicat, poursuit M. Boudjelal, a alerté depuis leur apparition dans le pays des «dangers de leur utilisation».<