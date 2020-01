La polyclinique de Makouda, au Nord de Tizi Ouzou, fermée suite à un mouvement de contestation depuis près de deux mois, a rouvert jeudi ses portes au public, a-t-on appris d’un responsable local. La décision a été prise mercredi lors d’une rencontre au niveau de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), ayant regroupé le président de la commission santé, hygiène et protection de l’environnement de l’APW, Hachemi Radjef, des responsables de la santé de la wilaya, les autorités locales et les comités de villages de cette localité. «Nous sommes parvenus à concilier les différentes parties et à trouver des solutions pour la réouverture de cette polyclinique et sa dotation de tout le matériel nécessaire pour son fonctionnement, dans l’intérêt des habitants de la région», a indiqué Hachemi Radjef dans une déclaration à l’APS. La polyclinique en question a été fermée par la population de cette localité pour protester contre le manque de moyens, à l’origine du décès d’une dame de la région au début du mois de décembre dernier suite à une morsure de serpent. La commission santé de l’APW, saisie par des élus locaux, a «effectué une visite sur place et pris attache avec la direction locale de la santé (DSP), qui s’est engagé à remédier à cette situation», a ajouté M. Radjef, précisant qu’une ambulance et un groupe électrogène ont été d’ores et déjà affectés à cette structure. n

Articles similaires