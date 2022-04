Propos recueillis par Nadir Kadi

Reporters : L’Union nationale des Ordres des avocats (Unoa) appelle les avocats au boycott des audiences, à partir du 18 avril, pour protester contre le système fiscal. Comment expliquer cette décision, alors que la question semblait avoir été réglée en janvier dernier ?

Maître Farouk Ksentini : En effet, nous pensions également que le règlement de la question était sur la bonne voie, mais il apparaît que les engagements pris n’ont pas été respectés. Aux dernières nouvelles, les choses allaient dans le bon sens, mais l’interlocuteur des représentants de la corporation des avocats, c’est-à-dire le ministère des Finances et la Direction des Impôts, semble ne pas être disposé à tenir ses promesses ni engager les actions nécessaires. La décision de l’Union est donc une conséquence de cet état de fait. Il s’agit pour l’Union nationale des Ordres des avocats de relancer la grève. La situation est trop grave, l’enjeu trop important pour les avocats pour que ceux-ci renoncent sans réagir.

Qu’en est-il de la «commission» qui avait été mise en place pour discuter justement de la fiscalité et trouver une voie médiane ?

Cela n’a tout simplement rien donné de concret. A ma connaissance, il y a eu trois ou quatre rencontres, mais les interlocuteurs n’ont visiblement fourni aucun effort pour que les choses avancent. Alors même que le principe qui avait été retenu pour mettre fin à la précédente grève était de discuter des révisions de ces modalités fiscales, concrètement rien n’a été fait, nous avons l’impression d’être face à un nouvel immobilisme de l’administration. Oui l’Etat était d’accord pour les discussions, mais dans les faits la question de l’impôt à près de 35% n’a pas été révisée. Peut-être que l’administration ne veut pas revenir sur cela et nous mettre du jour au lendemain devant le fait accompli.



L’Unoa avait également proposé des solutions au problème de la fiscalité. Ont-elles été discutées et sont-elles toujours d’actualité ?

Oui, mais, personnellement, j’impute la responsabilité à l’administration qui n’a pas fait l’effort de réviser sa position comme cela avait été promis. Depuis le mois de janvier, en parallèle des discussions, les avocats ont continué à payer l’impôt selon l’ancien régime. Cependant, nous sommes toujours à la case départ, rien n’est concrétisé sur le papier. Et si l’on devait passer aux nouvelles dispositions fiscales, telles que ce qui nous avait été imposé, la situation serait intenable pour nous, personne n’accepterait d’être imposé à de tels taux. Quant aux solutions envisageables, nous avions proposé, et nous proposons encore, une imposition à la source. Encore une fois, nous ne sommes pas contre l’impôt à condition qu’il soit rationnel et raisonnable.

Cette nouvelle grève doit débuter ce lundi, vous attendez-vous à un important suivi de vos collègues ?

Le taux de suivi sera naturellement très important, les avocats n’ont

malheureusement pas d’autres choix. La situation nous pousse à la grève, mais d’après le communiqué de l’Unoa elle n’affectera que les juridictions correctionnelles et des mineurs. Je le regrette et tous les avocats regrettent les conséquences que cela va entraîner.

