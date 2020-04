Dans le but de maintenir l’activité économique dans le pays, et surtout de rectifier quelques « dysfonctionnements » constatées durant « la première période de confinement« , le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé de nouvelles instructions aux membres du gouvernement et aux walis. Dans la note (dont « Reporters » a obtenu une copie) a leur a été reproché « une interprétation restrictive des mesures prises par les pouvoirs publics, pour la prévention et la lutte contre le Coronavirus« .

Le texte intégral du texte (daté du 16 avril) signé par Abdelaziz Djerad et envoyé aux membres du gouvernement et les wali

« A l’issue de la première période de confinement instaurée par les pouvoirs publics, l’observation de la situation économique laisse apparaître certains dysfonctionnements, affectant l’outil national de production et de réalisation, parfois aggravés par une interprétation restrictive des mesures prises par les pouvoirs publics, pour la prévention et la lutte contre le CORONAVIRUS « Covid-19 ».

Pour rappel les activités qui ont été concernées par la mesure de fermeture, concernent celles accueillant le public et à forte concentration de personnes ainsi que celles pouvant être des vecteurs de transmission du virus, le reste des activités n’a à aucun moment été concerné par cette mesure .

Aussi, la mesure de mise en congé d’au moins 50 % des personnels instaurée pour la sphère économique, ne visait nullement la fermeture des activités qui y sont liées, mais visait essentiellement, la préservation de la santé de nos employés, qui doivent observer les règles de distanciation nécessaires en de pareilles circonstances.

De plus, en guise de facilitation, le transport des personnels a été autorisé et un système d’autorisations de circulation des personnes pour raisons professionnelles a été instauré.

En dépit des textes réglementaires qui ont été pris, et des instructions.communiquées, des dysfonctionnements persistent qu’il y a lieu de lever, pour maintenir une activité économique minimale assurant la survie des entreprises et permettant la continuité de toute la chaine logistique et commerciale qui y est liée.

Afin de palier à ces carences, je vous instruits de ce qui suit:

1. Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement, doivent s’assurer du maintien de l’activité économique, chacun dans sa sphère de compétence, publique ou privée. A cet effet, une cellule de veille doit être mise en place au niveau de chaque département concerné, qui assurera l’écoute nécessaire, et la transmission à la cellule nationale de crise mise en place auprès de mon cabinet de toutes les difficultés rencontrées ;

2. Mesdames et Messieurs les Walis sont tenus de mettre en place un module consacré à la continuité économique, dont l’activité sera dédiée à la facilitation en matière d’autorisations de circulations et de transport des personnels.

3. Plus particulièrement, l’activité agricole doit être maintenue et encouragée, et toute la chaine économique qui y est liée maintenue en activité, en ce sens, Mesdames et Messieurs les Walis sont tenus responsables de par les dispositions qu’ils doivent prendre en matière de délivrance diligente des autorisations de circulations y afférentes.

Par ailleurs, des précisions concernant certaines mesures réglementaires, dont « l’interprétation erronée a créée des dysfonctionnements qu’il y a lieu de lever. A ce titre, Mesdames et Messieurs les Walis sont tenus de nous noter ce qui suit :

1. La continuité de l’activité au niveau des ports maritimes et des ports secs doit être impérativement assurée durant les horaires habituels de travail, liées à leur activité. A ce titre, les autorisations de circulation doivent être délivrées aux travailleurs exerçant au niveau de ces infrastructures et à tous les intervenants, au-delà des horaires fixés pour le confinement partiel.

2. Pour les activités économiques et de services nécessitant le déplacement hors wilaya, Mesdames et Messieurs les Walis sont invités à délivrer les autorisations de déplacement inter-wilayas, en précisant l’itinéraire.

3. Les autorisations de circulation pour des raisons professionnelles doivent être demandées dans les circonscriptions administratives ou les Daïras du siège social de l’entité économique ou administrative concernées.

4. Les activités de transport et de livraison de tout type de marchandise ou de matériaux, demeurent non soumises au régime de l’autorisation, conformément à mes instructions.

5. Lorsqu’un commerce de détail est autorisé, il demeure entendu que toute la chaine d’approvisionnement en gros qui y est lié est autorisée également à activer.

6. Le déplacement des citoyens par leurs propres moyens de transport, en dehors des horaires de confinement partiel y compris hors wilaya, demeure libre et non soumis aucune autorisation ni restriction. Par ailleurs, s’agissant de la wilaya de Blida, les entrées et sorties de la wilaya sont interdites pour les citoyens, en dehors des cas autorisés par la réglementation pertinente.

7. Il est à préciser également que l’autorisation d’activer pour les commerces de vente d’ordinateurs et d’équipements électroniques, sous entend l’autorisation également pour les commerces de vente des appareils de téléphonie mobiles, les activités de chargement de crédits » flexy »», et également la réparation de ces équipements.

8. Toutes les activités de livraison, dont celles relevant des ventes en ligne ou à distance demeurent autorisées en dehors des heures de confinement. Les livraisons peuvent concernés même les produits dont les commerces y afférents par la mesure de fermeture.

Il demeure entendu, que les règles d’hygiène et de distanciation sociale mise en place dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation de l’épidémie du Coronavirus Covid-19, doivent être strictement observées.

Veuillez agréer Mesdames et Messieurs, l’expression de ma parfaite considération. »