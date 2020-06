La levée totale du confinement pour 19 wilayas et l’allègement des horaires pour 29 autres place déjà le pays dans une nouvelle phase qu’il faudrait gérer avec prudence. Le retour progressif à une situation moins contraignante sert la vie économique du pays particulièrement harassée par des mois de paralysie et d’incertitude. Et aussi donne un minimum d’espoir à des secteurs frappés drastiquement par une pandémie, comme sortie droit d’un film de fiction. En revanche, l’allègement ne veut en aucune manière signifier la fin de la menace, comme s’époumonent les spécialistes à le rappeler. Les pouvoirs publics doivent l’expliquer encore et encore, les Algériens doivent, s’ils veulent reprendre une vie à minima, maintenir la garde. La pandémie de coronavirus est devenue une réalité qu’il faudrait désormais intégrer dans la vie de tous les jours. Il est aujourd’hui patent que la population est face à une réalité inévitable, reprendre sa vie de tous les jours avec de nouvelles règles. Des règles qui nécessitent à l’évidence des efforts en termes de discipline mais aussi d’hygiène et d’ordre. Des caractéristiques qui, à quelque chose malheur est bon, ne seront que bienvenues dans notre espace public en manque d’organisation. Une phase de déconfinement pour laquelle ne subsiste qu’une seule voie, celle de l’endiguement d’une menace sanitaire pour laquelle la médecine ne propose qu’une réponse parcellaire. Après la levée progressive d’un confinement lourd à supporter mais indispensable pour contenir la menace, reste à maintenir l’effort. L’Algérie est le troisième pays le plus touché par la pandémie du coronavirus Covid-19 sur le continent africain, estime l’OMS. Les chiffres quotidiens ne sont à l’évidence pas encore arrivés à des niveaux qui invitent à l’euphorie. Des statistiques qu’il faudrait faire en sorte à porter à la baisse en améliorant les comportements, dans l’espace public notamment, et en proscrivant les attitudes à risque. La guerre de la Covid-19 n’est pas encore gagnée.