La comparaison entre les deux est récurrente. Qui est le meilleur et le plus talentueux ? Le parallèle avec Mohamed Salah, «c’est les gens qui le font souvent» relève Riyad Mahrez. L’Algérien a montré beaucoup de respect pour l’Egyptien qu’il qualifie de joueur de très haut niveau.

Ce n’était ni Salah ni Mahrez qui ont remporté le trophée du Meilleur joueur africain 2019. Le trophée était revenu au Sénégalais Sadio Mané. N’empêche, entre Algériens et Egyptiens, ça chombre beaucoup sur les réseaux sociaux. Surtout quand il s’agit de deux joueurs qui jouent en Premier League pour des clubs de premier niveau et souvent dans le coup pour les différentes distinctions.

Les premiers sont pour Riyad Mahrez, sociétaire de Manchester City. Quant aux seconds, ils défendent bec et ongle Mohamed Salah, pensionnaire de Liverpool FC. A ce sujet, le Fennec a précisé que «cela fait partie du jeu. Salah évolue à un très haut niveau. Mais nous avons deux profils différents. Pour ce qui est de notre rivalité, elle est le fruit des supporters. Certains me préfèrent quand d’autres le trouve meilleur que moi.» Pas le temps de trop polémiquer pour le Dz.

Mentalité de la gagne

En outre, le capitaine de l’EN dit être «un compétiteur de nature. J’aime gagner tous les matchs et compétitions chaque saison. C’est comme ça qu’un joueur professionnel doit penser. Il doit toujours être performant et donner tout ce qu’il peut. Quand je rentre sur un terrain c’est pour vaincre et non pas seulement pour jouer quelques minutes.»

D’ailleurs, il était l’un des artisans du sacre d’El-Khadra lors de la CAN-2019. A propos de cette consécration, il dira que «remporter la CAN-2019 était une chose incroyable. C’était mon rêve et celui de mes coéquipiers ainsi que tout le pays. Voir les Algériens heureux était une véritable fierté pour moi.»

