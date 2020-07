Assuré de terminer deuxième de la Premier League, Manchester City n’était pas certain de pouvoir disputer la prochaines Ligue des Champions. En effet, le 14 février dernier, l’UEFA avait décidé de suspendre le club anglais des deux éditions à venir des tournois européens pour avoir enfreint les règles du fair-play financier. Suspension assortie d’une amende de 32 millions d’euros. Cependant, la direction mancunienne a interjeté un recours auprès du Tribunal arbitral du Sport (TAS) de Lausanne (Suisse). L’institution juridique a annulé la sanction hier.

Pep Guardiola, entraîneur des « Skyblues », était optimiste. « Pour lundi, nous espérons que l’UEFA nous permettra de jouer avec cette équipe. Ces joueurs le méritent », avait-il souhaité. Le technicien espagnol ajoutera : « nous avons relevé un défi incroyable, qui est la qualification pour la Ligue des champions. Nous méritons d’être là, parce que nous avons gagné (notre place) sur le terrain. Je suis confiant parce que je connais et j’ai vu les arguments du club selon lesquels nous serons là la saison prochaine.» Le verdict, qui explique que l’UEFA n’a pas réussi à « présenter des preuves suffisantes » pour justifier le maintien de l’exclusion, lui a donné raison et ne pourra que le soulager.

Pour la deuxième fois, un club a pu échapper aux sanctions du fair-play financier (FPF) de l’UEFA. L’an dernier le Paris Saint-Germain a, lui aussi, pu obtenir gain de cause auprès de la plus haute juridiction du sport (TAS). Cela pourrait remettre en considération le FPF et sa crédibilité tant les formations puissantes semblent en mesure de « malmener » le règlement. Néanmoins, il y aura une amende de 10 millions d’euros (au lieu des 32 réclamés initialement), à payer étant donné que City n’avait pas suffisamment coopéré avec les enquêteurs de l’UEFA.



« L’UEFA prend note »

Par ailleurs, on notera que les dirigeants des « Citizens » avaient même préparé un plan de défense dans le cas où le TAS les déboutait. En effet, Khaldoon Al Mubarak, le propriétaire de la franchise anglaise, envisageait de dépenser pas moins de 30 millions de livres (33 millions d’euros) en avocats pour poursuivre la structure footballistique suprême du Vieux-Continent. Cette dernière avait suspecté une surévaluation des revenus publicitaires entre 2012 et 2016 par le département financier du directoire du sigle de Manchester.

Le scénario sportif catastrophe ne se produira pas puisque le verdict prononcé par la structure de Lausanne est favorable. « L’UEFA prend note de la décision prise par la Cour d’arbitrage pour le sport de réduire la sanction imposée au Manchester City. L’UEFA fait remarquer que le TAS a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve concluants pour confirmer toutes les conclusions de l’ICFC dans ce cas particulier et que bon nombre des violations supposées étaient prescrites en raison de la période de cinq ans prévue dans les règlements de l’UEFA. Au cours des dernières années, le fair-play financier a joué un rôle important dans la protection et la viabilité financière des clubs, et l’UEFA et l’ECA restent attachées à ses principes », a noté l’organe footballistique suprême en Europe dans un communiqué.



Pas de départ pour les vedettes

Le vice-champion d’Angleterre pourra compéter dans la Champions League 2020-2021 car il a déjà composté le sésame. Une très bonne nouvelle pour les dirigeants qui ne perdront pas leurs joueurs vedettes. Il est clair qu’un exode aurait été envisageable dans le cas contraire. Surtout que Kevin De Bruyne n’a pas exclu l’idée changer d’air si la sanction est confirmée.

Aussi, il y a les Riyad Mahrez et Raheem Sterling qui auraient pu faire objet de convoitises dans le cas où l’interdiction de disputer les épreuves de preuves prestiges aurait été entérinée. Tout cela n’arrivera pas. Pour le plus grand bonheur des amoureux du foot et du beau jeu proposé par la troupe à Guardiola. Mais avant de commencer la campagne à venir en Europe, il y a la séquence 2019-2020 à terminer.

Le capitaine de l’équipe nationale, devenue une pièce-maîtresse, et ses compères peuvent toujours rêver de décrocher la première C1 dans l’histoire de leur team. Après avoir battu le Real Madrid (1-2) au stade Santiago Bernabeu à l’aller, ils peuvent se qualifier en quarts de finale et jouer le vainqueur de Juventus Turin – Olympique lyonnais le 12 août. n