Interrogé sur son avenir en club, le capitaine de l’équipe nationale Riyad Mahrez a laissé entendre qu’il ne compte pas bouger de Manchester City avec lequel il a atteint et perdu la finale de Ligue des Champions cette saison. « Il n’y a aucun avenir. Je suis bien à Manchester City. Je compte bien y rester in cha Allah »,a balayé le gaucher. Avec un contrat qui court jusqu’en juin 2023, le Citizen envisage donc de rester chez les Skyblues. Au moins pour une autre saison avec comme objectif de remporter la C1. Pep Guardiola a énormément compté sur lui pour la saison qui vient de se terminer et le « Fennec » a pleinement donné satisfaction. On ne voit donc pas pourquoi il s’en passerait pour l’exercice à venir. Surtout si Mahrez maintient le même niveau de performance.

Benlamri devrait jouer à la Qatar Stars League

Un autre champion d’Afrique a été questionné sur ses plans de carrière à court terme. Il s’agit du défenseur Djamel Benlamri qui a évolué chez l’Olympique lyonnais pour la séquence 2020-2021. Le « Fennec » n’a pas eu un temps de jeu conséquent avec les Rhodaniens. Automatiquement, et à fin qu’il reste dans les plans du sélectionneur, il devra jouer plus souvent. C’est pour cela qu’il songe à retourner dans le Golfe si l’on se fie à ses déclarations.

« Je suis concentré sur l’équipe nationale pour l’instant. J’ai reçu des offres du championnat qatari. Quand je vais finir le stage, je pourrai penser à ça. J’espère que je serai à la hauteur », a-t-il révélé. La fin de l’expérience européenne est imminente pour Benlamri.



Belkebla tourné vers la Tunisie

Haris Belkebla, le milieu de terrain de l’équipe nationale, s’est exprimé au micro de l’ENTV après le succès face au Mali avant-hier. Le pensionnaire du Stade brestois a indiqué qu’ « on va retenir la victoire aujourd’hui. C’était le plus important. On continue cette série d’invincibilité. On a joué contre une équipe du Mali très intéressante qui nous a posé beaucoup de problèmes. Un bon match de la part des deux équipes.»

Après avoir fait le boulot face aux Maliens, les Verts ont une ultime rencontre à jouer pour la date FIFA de juin. Elle les opposera aux Tunisiens en déplacement: « on va essayer de gagner. On connaît le derby du Maghreb. On va essayer de faire un bon match pour continuer cette série d’invincibilité », a rassuré celui qui a remplacé Adlène Guedioura dimanche.

