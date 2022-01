Onzième victoire de suite en Premier League ! Manchester City, avec Riyad Mahrez titulaire et buteur encore une fois, a braqué Arsenal (1-2) en déplacement pour le compte de la 21e journée hier. Ainsi, les «Citizens» confortent leur première place (53 points). Ils devancent Chelsea (42 points/-1 match) et Liverpool (41 points/-2 matchs).

Pour sa 4e apparition de suite en championnat, Mahrez a marqué pour la 4e fois d’affilée. En effet, le «Fennec» a transformé (57 ‘) un penalty obtenu par Bernardo Silva. Même s’il n’a pas livré un match fou, le capitaine de l’équipe nationale a su maîtriser ses nerfs pour permettre aux siens de revenir au score en prenant le portier à contrepied. C’était son 4e coup de pied de surface dans toutes les épreuves depuis l’entame de la séquence 2021-2022. Toutes les tentatives ont fini dedans.

Place à la CAN-2021

Avec sa réalisation, il répondait à l’ouverture du score des Gunners qui avait pris les devants grâce à Bukayo Saka (31’). Par ailleurs, deux minutes après l’égalisation, les locaux ont été réduits à dix suite à l’expulsion de Gabriel (double-jaune). En supériorité numérique et sans briller, les Mancuniens ont fini par renverser leur adversaire dans les derniers instants de la partie. C’est Rodri (90’+3) qui a puni les Londoniens.

Pour clore, notons qu’en trouvant la faille aujourd’hui, Mahrez a signé son 6e but en Premier League et le 13e toutes compétitions réunies. C’est en étant le meilleur buteur des «Skyblues» depuis le début de la saison qu’ il quitte le club pour rejoindre la sélection à Doha (Qatar). C’est là-bas qu’El-Khadra se prépare pour la CAN-2021 au Cameroun.

