L’artiste visuel algérien Faouzi Louadah a remporté plusieurs prix au Maghreb Photography Awards dont le Grand prix de la catégorie «architecture» pour son oeuvre «Stillness in Seraïdi 1», prise à Annaba, a-t-on appris auprès de son agent artistique. La photographie primé, une oeuvre en noir et blanc, a été prise à l’hôtel El Mountazah, conçu par l’architecte Fernand Pouillon à Seraïdi dans la ville de Annaba. L’artiste a également reçu la médaille d’argent dans la sous-catégorie «Bâtiments» pour un autre cliché de cet hôtel et la médaille de bronze dans la catégorie «paysage urbain» pour une photo d’une sculpture dans le hall d’un vieil immeuble de la ville d’Oran. Le jury de la catégorie «Documentaire: essai photographique» a également attribué à Faouzi Louadah une «mention honorable» pour son cliché «Jeune fille au drapeau» immortalisant une jeune fille brandissant l’emblème national sur un balcon.

Les oeuvres primées sont issues d’une collection axée sur la photographie d’architecture, un projet pour lequel l’artiste, qui travaille dans cette spécialité depuis 2010, a sillonné de nombreuses villes du pays. Diplômé de l’Ecole supérieure des Beaux-arts d’Alger puis de l’Ecole d’Art et de design d’Angers (France), Faouzi Louadah a exposé ses oeuvres en Algérie, en France et en Italie en plus de travailler comme conseiller en arts et designer d’intérieur, il intervient également comme assistant costumier dans l’industrie cinématographique. Il a récemment fondé «La capsule», un atelier d’art visuel installé à Alger.

