Un algérien a été tué le 26 février dans la ville de Kharkiv en Ukraine, a annoncé ce 27 février le ministère des affaires étrangères dans un communiqué diffusé par l’Agence de presse algérienne.

De même source, on apprend que les autorités algériennes s’emploient à trouver les moyens possibles pour rapatrier la dépouille du défunt en Algérie.

Par la même occasion le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra a présenté ses condoléances à la famille du défunt, “priant le Tout Puissant d’accueillir le défunt en Son vaste paradis et de prêter réconfort et patience aux siens”.

Dans ce cadre, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a réitéré son appel aux Algériens présents et établis en Ukraine à “faire preuve de prudence, à suivre scrupuleusement les instructions et à être en contact permanent avec l’ambassade d’Algérie à Kiev ainsi qu’avec nos missions diplomatiques à Varsovie (Pologne) et à Bucarest(Roumanie) pour ceux qui ont traversé les frontières ukrainiennes en direction de Pologne et de Roumanie”.