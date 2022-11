Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra a effectué une visite de travail en Tunisie en qualité d’envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, durant laquelle il a été reçu par le président Kaïs Saïed, indique samedi un communiqué du ministère. «En sa qualité d’envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra a effectué une visite de travail en République tunisienne, pays frère, au cours de laquelle il a été reçu par Monsieur le président Kaïs Saïed», lit-on dans le communiqué. A cette occasion, le ministre «a transmis les salutations du président Abdelmadjid Tebboune à son frère le président Kaïs Saïed à qui il a remis un message de fraternité qui s’inscrit dans le cadre du contact permanent entre les dirigeants des deux pays mus par un intérêt commun de hisser les relations de coopération bilatérale à des horizons meilleurs et d’approfondir la tradition de concertation et de coordination», note le communiqué. La rencontre a permis «d’examiner les perspectives d’unification des efforts en vue de mettre en œuvre les décisions adoptées par les dirigeants arabes lors du sommet d’Alger», a ajouté la même source. Après avoir passé en revue la situation actuelle sur la scène régionale dans le contexte des défis politiques et économiques imposés par les tensions internationales, les deux parties ont relevé la convergence de vues et de positions des deux pays frères autour des menaces communes et les moyens d’y faire face. M. Lamamra s’est entretenu également avec son homologue tunisien, M. Othmane Jerandi avec lequel il a évoqué les prochaines échéances intéressant les deux parties tant au niveau bilatéral que multilatéral, a-t-on ajouté de même source. (APS)

