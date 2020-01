Dans cet entretien, l’ex-président de la Ligue algérienne des droits de l’Homme (LADH), M. Boudjemaâ Ghechir, salue l’initiative du président de la République Abdelmadjid Tebboune de mettre en place une loi criminalisant la haine et le racisme. Il estime que l’Algérie a besoin d’une telle loi, notamment dans le contexte actuel, marqué par la prolifération de toutes formes de racisme sur les réseaux sociaux notamment.

Reporters : Le président de la République a instruit le Premier ministre de mettre en place une loi criminalisant la haine et le racisme, quel commentaire en faites-vous ?

Boudjemaâ Ghechir : Tout d’abord, permettez-moi de saluer cette initiative du chef de l’Etat tant attendue par tous. En ma qualité de militant des droits de l’Homme, je ne peux que me réjouir de la décision du président de la République de lutter contre la haine, le racisme et les autres atteintes à la vie des citoyens notamment sur les réseaux sociaux. Les discours et les déclarations haineuses prennent des proportions dangereuses. Ils représentent un réel danger sur la cohésion nationale. L’Etat ne peut rester impuissant devant ce phénomène qui pourrait provoquer l’irréparable à moyen ou long terme.

Personnellement, je milite depuis des années pour la promulgation d’une loi réprimant la haine, le racisme et toute forme d’atteinte à la vie des citoyens algériens. Je suis scandalisé par exemple par la passivité des pouvoirs publics devant les dérapages de la députée Naïma Salhi, qui s’est spécialisée dans les discours racistes et l’incitation à la haine.



Pourquoi promulguer une loi spécifique contre la haine et le racisme puisque que le code pénal a prévu des peines contre toute forme d’atteinte à la vie des citoyens ?

Le code pénal ne suffit pas. Je dirai qu’il est dépassé par l’ampleur des événements. Le code pénal prévoit des sanctions contre l’insulte et l’injure seulement. Nous sommes dans le besoin urgent d’une loi spécifique qui prendra en compte tous les aspects de ces phénomènes inquiétants. Avec une loi spécifique, l’Etat prend vraiment les choses au sérieux et affiche une détermination à mettre un terme à ces campagnes haineuses et racistes qui envahissent les espaces publics et les plateformes numériques.



Quelles sanctions proposez-vous contre les responsables d’actions haineuses et racistes ?

Pour les discours et les campagnes qui portent atteinte, par exemple, à l’unité nationale ou qui appellent à la violence ou à la guerre, je propose de les criminaliser, pour le reste, je pense que les qualifier de délit suffit.



Vous ne pensez pas que l’Etat a agi tardivement ?

Comme je vous ai déjà dit, personnellement, j’appelle depuis des années à la mise en place d’une loi spécifique contre le racisme. Pour votre question, oui, je suis d’accord avec vous, l’Etat a beaucoup tardé avant de prendre cette initiative. Si les pouvoirs publics avaient agi à temps, on n’aurait pas eu autant de haine sur les réseaux sociaux. L’impunité assurée à Naïma Salhi a ouvert la voie à d’autres personnes à suivre son chemin et se spécialiser dans la diffusion des discours racistes.



Pensez-vous qu’avec un texte de loi, nous pouvons lutter efficacement contre le discours raciste ?

L’existence d’une loi criminalisant le racisme et la haine sont nécessaires. La condamnation d’une ou deux personnes par la justice pour avoir diffusé la haine ou le racisme va certainement réduire l’ampleur du phénomène.

Toutefois, des campagnes de sensibilisation doivent accompagner la volonté de l’Etat de lutter contre la haine et le racisme.



Certains craignent que le pouvoir utilise cette loi pour réduire les espaces de liberté d’expression ?

La limite entre la liberté d’expression ou d’opinion et les propos racistes et haineux est claire.

Nous ne devons pas faire l’amalgame entre le racisme et la haine, d’une part, et la liberté d’expression et d’opinion, d’autre part. La loi doit définir clairement les choses pour éviter toute instrumentalisation des futurs textes à des fins politiques.

Une justice libre et indépendante sait faire la distinction entre ces deux notions.