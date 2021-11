Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a affirmé mercredi à Alger que l’Etat n’entendait pas renoncer à l’aide sociale. Dans une allocution prononcée devant les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN), qui ont adopté à la majorité le projet de loi de finances (PLF) 2022, M. Benabderrahmane a rappelé l’attachement de l’Etat à l’aide sociale, soutenant que le terme de +renoncement+ à cette aide « doit être banni du langage en Algérie ». Il a déploré les inexactitudes relayées par certains médias concernant l’aide ciblée prévue dans le PLF, précisant que « le Gouvernement n’entend nullement renoncer à l’aide de l’Etat ». Il s’agit seulement de « l’adoption d’une nouvelle philosophie visant à cibler, directement par des aides, les familles dans le besoin ». Et ce, dans le cadre des efforts visant à « protéger le pouvoir d’achat des citoyens » et à « mettre les deniers publics à l’abri de la corruption », a ajouté le Premier ministre. Le gouvernement a consacré, dans le PLF, 1.942 milliards de dinars à la politique d’aide sociale, a-t-il rappelé à ce propos. M. Benabderrahmane a, par ailleurs, évoqué les mesures incitatives en faveur de l’investissement, prévues dans le texte, notamment pour les projets générateurs de richesses, d’emplois et de croissance économique. Il a également rappelé les facilitations en matière d’investissement au profit des jeunes entrepreneurs, ainsi que les mesures à même d’assurer la relance et la protection de l’économie nationale et de créer un climat favorable aux investissements. Selon le Premier ministre, le projet de loi de finances 2022 marque « le début effectif de la mise en œuvre du Programme du président de la République ».(APS)

Articles similaires