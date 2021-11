Par ailleurs, les séances de travail bilatérales consacrées pour la révision du statut particulier du personnel du secteur se poursuivent au niveau du ministère de l’Education nationale.

Le ministre de tutelle Abdelhakim Belabed ainsi que la commission chargée du statut particulier ont reçu, hier, des représentants du Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation (Satef). A l’occasion de cette réunion, le ministre de l’Education a indiqué que l’organisation de rencontres bilatérales se fait dans l’objectif d’un « rapprochement et d’écoute du partenaire social ».

Ce dernier a promis d’être à l’écoute des syndicats et d’étudier toutes leurs propositions afin de concrétiser l’ensemble de leurs revendications. « Nous sommes ouverts à toutes les propositions du partenaire social », a souligné M. Belabed.

Il a également rappelé que la révision du point indiciaire et de la baisse de l’impôt sur le revenu global (IRG) aura des répercussions positives sur les salaires des travailleurs.

