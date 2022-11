Le ministre de l’Energie et des Mines Mohamed Arkab, a reçu, mercredi à Alger, le sous-secrétaire argentin aux relations économiques bilatérales et multilatérales, Ramiro Ordoqui, avec lequel il a discuté des moyens de renforcement de la coopération bilatéral dans les domaines de l’énergie et des mines, a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de cette rencontre, tenue au siège du ministère en présence de l’ambassadeur d’Argentine en Algérie, les deux parties ont examiné l’état des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l’énergie et des mines, ainsi que les perspectives de leur renforcement, a fait savoir la même source. Les deux parties ont salué l’»excellence» des relations entre les deux pays et ont exprimé leur intérêt à renforcer les relations bilatérales dans le domaine des hydrocarbures, les énergies nouvelles et renouvelables et l’énergie nucléaire, rapporte le communiqué. Les parties ont, également, discuté des opportunités de coopération et d’investissement dans le domaine minier. A cet effet, M. Arkab a émis le souhait de voir la participation des entreprises minières argentines au développement des nouveaux projets miniers en Algérie. Pour sa part, le sous-secrétaire argentin a annoncé que son pays souhaitait bénéficier de l’expérience algérienne, à travers Sonatrach, dans plusieurs domaines, notamment dans le transport des hydrocarbures par canalisation, indique le ministère.

