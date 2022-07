Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, procèdera, demain samedi à Tindouf, à l’ouverture de la mine de fer de Gara Djebilet, a indiqué un communiqué du ministère.

L’ouverture s’effectuera à l’occasion d’une visite de travail et d’inspection que M. Arkab effectuera dans la wilaya de Tindouf, a précisé la même source.

Le ministre procédera, également, à l’inauguration et au lancement de plusieurs projets d’électricité et de gaz visant à renforcer et sécuriser l’alimentation en électricité et en gaz la wilaya de Tindouf, conclut le communiqué.