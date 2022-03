Par Hakim Ould Mohamed

En mars 2020, alors que la liquidité bancaire repartait à la baisse, le Comité des Opérations de politique monétaire (COPM) de la Banque d’Algérie a décidé de réduire le taux directeur de la Banque à 3,25% et le taux de réserve obligatoire à 8%. Ce dernier a ensuite été ramené à 2%, le 15 février 2021, après avoir été baissé de 10 % à 8 %, le 15 mars 2021, de 8 % à 6 %, le 15 mai 2020, et de 6 % à 3 % le 15 septembre 2020.

«Les décisions prises lors de cette réunion sont de nature à permettre de libérer, pour le système bancaire, des marges supplémentaires de liquidités et mettre ainsi à la disposition des banques et établissements financiers des moyens additionnels d’appuis au financement de l’économie nationale à un coût raisonnable», avait expliqué l’autorité monétaire à l’issue de la réunion de son COPM. Ces mesures ont permis, en effet, de libérer plus de liquidités durant l’année 2021 pour atteindre, à mars 2022, 1 500 milliards de dinars, selon les dernières données communiquées par le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Rostom Fadli.

La liquidité bancaire était de seulement 632,3 milliards de dinars à fin décembre 2020. Selon le patron de la plus haute institution monétaire, cette amélioration a été enregistrée «corrélativement aux mesures d’assouplissements monétaires, résultante directe des politiques monétaires décidées par la Banque d’Algérie en matière de baisse du taux des réserves obligatoires».

Il faisait allusion, bien évidemment, à la baisse du taux des réserves obligatoires et le taux directeur de sa Banque. Maintenant que la liquidité bancaire a atteint des niveaux appréciables -comparativement aux niveaux enregistrés à la fin 2019 – permettant aux banques de respirer quelque peu, se pose la question de savoir s’il ne serait pas judicieux que la Banque d’Algérie augmente son taux directeur pour pouvoir contribuer à la lutte contre l’inflation à laquelle s’adonne le gouvernement, dans ce contexte de hausse généralisée des prix des produits de large consommation. D’autant plus que les taux d’intérêt sont un outil efficace de politique monétaire dans une conjoncture d’inflation mondiale. Il est vrai que l’inflation actuelle, dont les prix à la consommation ont progressé de 8,5%, en décembre dernier, en moyenne annuelle, n’est pas d’origine monétaire, mais l’impact des dernières mesures du gouvernement en faveur de l’amélioration du pouvoir d’achat sur la masse monétaire globale et la hausse des quantités de monnaie en circulation hors canal bancaire sont des facteurs pouvant favoriser une hausse de l’inflation.

Une hausse du taux à effets positifs

La Banque centrale estime que les pressions inflationnistes actuelles sont plutôt provoquées par des facteurs autres que ceux se rapportant à sa politique monétaire. Cependant, relever le taux d’intérêt pour le situer à son niveau d’avant-mars 2020 aiderait à lutter contre l’inflation et n’impacterait aucunement les consommateurs, mais plutôt ceux qui ont souscrit d’importants prêts auprès des banques.

En plus de sa contribution à lutter contre l’inflation, une hausse du taux d’intérêt directeur de la Banque centrale aura un effet positif sur le secteur bancaire, car réduisant les coûts de certains dépôts bancaires, tels que les comptes courants. Dit autrement, l’augmentation du taux d’intérêt inciterait les détenteurs de capitaux en dinar à épargner, ce qui réduirait les quantités de monnaie en circulation hors banques et réduirait, par là même, automatiquement les taux d’inflation des prix des matières premières. Ceci dit, force est de constater que la Banque centrale tente de se projeter sur des scénarios pour pouvoir avoir une politique monétaire équilibrée qui prend en compte toutes les variables.

En tout cas, la hausse des taux d’intérêt des banques était l’une des pistes suggérées par le Fonds monétaire international (FMI) pour lutter contre les pressions inflationnistes. Début décembre, alors que l’inflation était loin d’atteindre les niveaux actuels, le FMI a écrit qu’il était possible que les niveaux d’inflation soient «plus élevés et durables qu’escompté», ce qui signifie que «les taux réels sont encore plus bas qu’auparavant, suggérant une tendance de plus en plus expansionniste de la politique monétaire». En tout cas, si l’inflation venait à s’inscrire dans la durée, en Algérie, la Banque d’Algérie dispose de moyens pour faire retomber la fièvre, comme ce fut le cas en 2013, au lendemain d’une année 2012 marquée par une forte inflation, la Banque centrale était intervenue illico presto pour mener des opérations de désinflation. <

