Poursuivant leurs opérations de lutte contre les activités des réseaux criminels dans le domaine de la commercialisation de drogues, les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI), relevant de la Sûreté de wilaya de Béchar, ont traité plusieurs affaires et saisi une quantité de kif traité et de psychotropes. La première opération a eu lieu, ces derniers jours, suite à des informations parvenues à la police faisant état de stockage et de vente de kif par un individu, âgé d’une quarantaine d’années. Aussitôt alertés, les agents du corps de sécurité ont procédé à l’arrestation de cette personne en possession de 75,4 g de kif traité et deux cutters. L’individu a été condamné à 2 ans de prison ferme assorties de 50 000 DA d’amende par le Tribunal de Béchar. La même brigade a découvert 8 comprimés de psychotropes lors de la fouille d’un suspect au niveau du centre-ville. La perquisition du domicile de ce dernier a permis aux agents de saisir 20 comprimés psychotropes. Au cours de l’enquête, il donne le nom de son associé dans ce commerce illicite, âgé d’une vingtaine d’années, et arrêté à son tour. Présentés au Parquet, ces deux individus ont été condamnés à 7 et de 3 ans de prison ferme assortie de 50 000 DA d’amende pour chacun pour détention et proposition à la vente de comprimés de psychotropes. R. R.

