Le groupe Sonelgaz et la Direction générale des forêts (DGF) préparent un plan d’action commun de prévention contre les feux de forêt qui devrait être concrétisé deux mois avant le début de la saison estivale 2023, a annoncé, mercredi à Alger, le PDG de Sonelgaz, Mourad Adjal. «Nous avons préparé une feuille de route pour renforcer la protection de nos installations en même temps que le massif forestier, ce qui permettra d’éviter les coupures d’électricité tout en minimisant au maximum les surfaces incendiées durant l’été 2023», a déclaré M. Adjal lors d’une conférence de presse organisée conjointement avec le Directeur général de la DGF, Djamel Touahria, au siège de Sonelgaz. Dans ce contexte, il a expliqué que les lignes électriques (haute tension) du réseau de distribution de l’électricité traversant le massif forestier sont souvent endommagées par les incendies de forêts d’où l’impératif de prendre des mesures préventives contre ce fléau. «En tant qu’acteur dans la préservation du patrimoine forestier et fournisseur d’énergie électrique, l’objectif du groupe consiste à préserver le patrimoine forestier national en protégeant nos installations et d’assurer un service public de qualité à notre clientèle notamment durant la saison estivale qui est toujours marquée par des pics de consommation, a-t-il souligné. Pour sa part, M. Touahria a mis en avant le rôle de Sonelgaz en tant que partenaire incontournable dans la lutte contre les incendies, assurant que des moyens nécessaires ont été consacrés pour la mise en œuvre de ce dispositif préventif élaboré par les deux parties. Par ailleurs, il a insisté sur les mesures préventives pour la protection des installations de Sonelgaz, qui «passent nécessairement par le désherbage de la végétation qui se trouvent à proximité des ouvrages électriques». A ce propos, il a affirmé que ces mesures, prévues dans le plan de travail commun, portent notamment sur la réalisation de tranchées pare-feux et l’arrachage des végétations afin d’empêcher la progression des flammes.

Articles similaires