Le ministère de l’Agriculture et du développement rural a annoncé, dimanche dans un communiqué, la mise en service d’un numéro vert pour signaler tout danger ou dépassement dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les feux de forêts. «Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les feux de forêts, le ministère de l’Agriculture et du développement rural porte à la connaissance de l’ensemble des citoyens, de la mise en service d’un numéro vert au niveau de la Direction Générale des Forêts (DGF) sous le n : 10-70», souligne la même source. Le ministère a expliqué que les citoyens peuvent joindre ce numéro, 7 jours sur 7 et 24h sur 24, pour «signaler tout danger ou dépassement qui pourrait, à cause d’un départ de feu, menacer l’intégrité de nos forêts». Cette alerte citoyenne, ajoute le document, vise à «faciliter les opérations d’urgence pour la maitrise de tout départ de feu grâce à l’alerte précoce et l’efficacité de la première intervention, avec le concours de l’ensemble des citoyens et de la société civile, et en particulier les riverains (habitants dans les zones à proximité des forêts)».

Articles similaires