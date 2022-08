Par Nadir Kadi.

La lutte contre les incendies de forêts s’est poursuivie tout au long de la nuit de lundi à mardi, et particulièrement au niveau des trois wilayas les plus touchées : Bejaïa, Tipaza et Tizi Ouzou. Le nouveau bilan provisoire communiqué hier à 8 heures par la Protection Civile (PC) précisait en effet que huit feux étaient «actifs» et deux autres «sous surveillance» ; le précédent point de situation faisait état, lundi à la mi-journée, de douze foyers d’incendies «actifs», dont l’important, et toujours «en cours» incendie du Mont Chenoua.

Situation générale qui semble toutefois s’améliorer légèrement, notamment grâce aux déploiements de pas moins de mille agents de la PC, 192 camions d’intervention et plusieurs hélicoptères selon la même source. La vigilance devra également rester à son maximum dans les prochains jours, l’Office national de météorologie, a en effet prévenu hier que des températures caniculaires continueront d’affecter plusieurs wilayas de l’Est du pays. Un bulletin météorologique spécial (BMS), valide jusqu’à mercredi, place en «vigilance Orange» le sud des wilayas de Bejaia et de Jijel où les «températures oscilleront entre 40 et 42 degrés». Les températures attendues dans les wilayas de Skikda, Annaba, El Tarf et Guelma se situeront pour leur part «entre 44 et 47 degrés».

Quant aux détails de l’action de la protection civile durant les dernières 24 heures, on apprenait hier matin que les postes de commandement des moyens de luttes avaient été déplacés au plus près des incendies encore actifs à Tipaza.

Près de 500 agents de la PC seraient en ce sens déployés avec l’appui de moyens aériens en vue de venir à bout des flammes actives sur le versant sud-ouest du Mont Chenoua ; les foyers qui avaient ravagé les versants sud et sud-est, seraient quant à eux maîtrisés. Par ailleurs, la «majorité» des autres foyers d’incendies de la wilaya de Tipaza, notamment dans la commune d’El Larhat, de Messelmou et Sidi Ghiles, sont pour leurs part considérés comme éteints ou «maîtrisés» selon le porte-parole de la PC. Et dans le même temps, les informations venues de la wilaya de Bejaïa laissaient apparaître, selon la radio nationale, que les deux feux actifs étaient de «moindre intensité». La wilaya a en effet enregistré plusieurs incendies difficiles depuis le week-end dernier, notamment au niveau du village historique d’Ifri dans la vallée de la Soummam ; un bilan provisoire établi par la conservation de forêts fait état pour le moment de pas moins de 1070 hectares ravagés. Par ailleurs, il est élégamment à noter que la PC recensait hier, au moins, deux incendies à Tizi Ouzou l’un «actif» et le second «sous surveillance» ; les informations concernant la wilaya de Skikda étaient pour leurs part contradictoire, faisant état de deux à cinq incendies «en cours» sans préciser leur intensité. <

