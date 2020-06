La banque ABC Algérie a annoncé hier dans un communiqué avoir accordé un don de 13 millions de dinars au profit du Croissant-Rouge algérien (CRA). Le CRA, en accord avec les directives ministérielles, prendra en charge l’affectation du montant financier aux différents programmes relatifs à la lutte contre les effets de la pandémie Covid 19, lit-on dans le texte, notamment les actions de solidarité en faveur des familles se trouvant sans ressources en raison du confinement. De manière plus précise, cette aide provient d’un fonds régional créé par la maison-mère, le Groupe ABC basé à Bahrein. Ce fonds sert à appuyer financièrement les initiatives nationales et caritatives dans les pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient destinées à contenir la propagation du virus et à alléger le fardeau des personnes les plus touchées par la pandémie, en particulier le soutien aux familles sans ressources, aux travailleurs médicaux et les autres salariés en première ligne, risquant leur vie dans ce combat contre la pandémie Covid 19.

K. R.

Articles similaires