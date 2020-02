Le bilan annuel des activités de la police de Bechar, présenté lors d’un point de presse par le chef de Sûreté de la wilaya, fait état de la saisie de 299 kg de kif traité et 7471 comprimés de psychotropes. Au cours de la même période, 291 individus impliqués dans différents affaires de lutte contre les drogues ont été arrêtés par la police. En matière de sécurité publique, les policiers ont recensé 183 accidents de la circulation, qui ont causé 5 décès et des blessures à 230 personnes. Aussi, ces agents ont effectué le contrôle de 670549 véhicules, qui se sont soldées par la mise en fourrière de 329 voitures et le retrait de 329 permis de conduire. Dans le volet de l’examen de situation, 13738 personnes ont été contrôlées, dont 139 d’entre elles sont activement recherchées. Pour ce qui est de la lutte contre la criminalité urbaine, les services de police ont traité 1380 affaires, dont celles liées aux vols de véhicules au nombre de quatre, 35 autres affaires de crimes électroniques, 459 affaires liées aux atteintes aux personnes et 360 liées aux atteintes aux biens. Lors du traitement de ces affaires, les policiers ont arrêté 1812 personnes.

Saisie d’armes blanches exposées à la vente sur Facebook

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité en milieu urbain, les éléments de la brigade de lutte contre la cybercriminalité, relevant de la Sûreté de wilaya de Bechar viennent de mettre fin aux activités d’une bande criminelle, qui exposait des armes dangereuses à la vente sur Facebook. Les investigations techniques menées par la police ont permis d’identifier et d’arrêter les éléments de ce réseau, composé de deux individus, âgés de 20 ans chacun. Cette opération s’est soldée par la saisie de 3 détonateurs électriques de très haut voltage, équipés d’un chargeur électrique. La suite de l’enquête a permis d’arrêter un autre mis en cause en possession d’un grand couteau. En coordination avec le Procureur de la République, les agents de ce corps de sécurité ont saisi une épée au niveau du domicile d’un des mis en cause. Ces individus feront l’objet de présentation devant le Procureur de la République près le tribunal de Bechar pour port et mise en vente d’armes blanches prohibées.R. R.

