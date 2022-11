Par Khaled Remouche

Le dernier rapport de la Cour des comptes révèle des insuffisances dans la gestion de ce fonds, dont le manque de moyens humains, pour remplir ses missions, le peu de contrôle dans l’utilisation des subventions, la concentration des dépenses dans le fonctionnement et non dans les infrastructures économiques. Ce qui ne favorise guère le développement économique et social de ces territoires.

Le dernier rapport de la Cour des comptes indique que 958 communes sur les 1 541 sont classées pauvres et donc éligibles aux dotations ou aux subventions accordées par le Fonds de solidarité des collectivités locales. Le texte indique que seulement 7% des communes sont classées riches.

Dans une partie consacrée à la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales (CSGCL), le document montre, dans les vérifications des opérations d’exécution des budgets de fonctionnement et d’équipement pour la période 2015-2020 de ces communes pauvres, réalisées grâce aux dotations du Fonds de solidarité des collectivités locales, aujourd’hui Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, que cet instrument au service de l’Etat pour effacer les disparités de développement dans le pays reste peu efficace dans la mise en oeuvre des différentes actions de soutien et concours financiers accordés aux communes déficitaires ou pauvres dans le cadre du fonds de solidarité de collectivité locales.

Cette Caisse, notons-le, gère le Compte d’affectation spéciale (CAS) numéro 302-020 dénommé Fonds de solidarité des collectivités locales. Le rapport note que le montant global des soutiens financiers accordés à travers la CSGCL au titre du fonds de solidarité des collectivités locales s’élève à 1 990 milliards de dinars, soit 1 242 milliards de dinars pour le fonctionnement (62,44%) et 747 milliards de dinars pour l’équipement et l’investissement, soit moins de 40%, en contradiction avec un décret qui fixe le seuil à 40%. La dotation globale de fonctionnement, en 2015, représente 92% des dotations mobilisées, soit le pic. Le document relève, en ce sens, que 1 445 communes en 2020 émargent à la subvention péréquation. Une subvention d’un montant de 566 milliards de dinars destinée principalement à la rémunération du personnel des collectivités locales qui représente une lourde charge dans le budget communal et qui est attribuée pour que ces communes parviennent à l’équilibre budgétaire. Il y a donc des communes qui disposent de ressources plus importantes et les communes pauvres bénéficient de cette subvention. Ce qui veut dire que sans cette aide, la quasi-totalité des communes se trouvent déficitaires. Concernant les dotations pour le budget d’équipement de ces communes, le document souligne que les dépenses, grâce à ces subventions, se concentrent sur les projets d’aménagement et d’équipement urbain, de réalisation de réseaux (adduction, gaz, électricité), voirie et beaucoup moins d’infrastructures économiques.

Précisément, l’aménagement et l’équipement urbain a absorbé, en 2018 et 2019, 41%, les réseaux et voirie 28% et les infrastructures 3%. Ce qui constitue un frein au développement économique et social de ces communes. La Cour des comptes a également relevé qu’au cours de la période 2016-2020, un montant global de 544 milliards de dinars a été cédé à des opérations non éligibles au Fonds de solidarité des collectivités locales.

Le rapport met également en exergue de graves insuffisances dans la gestion de cette caisse. Le texte cite l’inadéquation des moyens organisationnels et humains avec les prérogatives et rôles assignés à cette caisse. Les moyens humains dont dispose la Caisse sont loin de répondre à ses besoins. Le contrôle a montré que le département Statistiques et Informatique n’a pas été mis en place à la date de la vérification en 2021. <

