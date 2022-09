Le nouveau drame de la route à Sétif allonge la série noire des accidents routiers qui a fait près de 2000 morts et intervient au moment où le gouvernement compte sévir davantage contre le non-respect du code de la route.

Par Nadir Kadi

La collision survenue lundi dans le sud de la wilaya de Sétif, impliquant un camion-remorque et un véhicule utilitaire, a causé la mort de six personnes, a précisé un dernier bilan actualisé de la Protection Civile. Le bilan de l’accident, qui fait également état d’un «blessé grave», selon le capitaine Ahmed Laâmamra, chargé de l’information et de la communication auprès de la Direction de la Protection civile de Sétif, laisse apparaître, selon la même source, que cinq victimes appartiennent à la même famille, «le père, qui conduisait le véhicule utilitaire, ses trois filles et sa belle-mère». Le conducteur du camion, initialement comptabilisé comme blessé, a «rendu l’âme à son arrivée au centre de santé de la commune d’Aïn Lahdjar, au sud de Sétif».

Nouveau drame de la route qui intervient dans un contexte particulier, après une saison estivale endeuillée par une véritable «série noire», impliquant notamment des véhicules de transports collectifs et faisant chaque fois plusieurs victimes. La situation et le coût humain dramatique de ces accidents, déjà estimés à près de 2 000 morts pour les seuls sept premiers mois de 2022, a également poussé les hautes autorités, lors du dernier Conseil des ministres, à envisager la manière forte le durcissement des peines contre les contrevenants au code de la route.

Et à ce propos, revenant sur les annonces de l’exécutif, notamment la «nécessité d’appliquer des peines les plus lourdes pour les cas de non-respect avéré du Code la route», une infraction qualifiée de «crime», le Commissaire-divisionnaire Rachid Ghazli, Sous Directeur de la sécurité routière à la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), a fait savoir hier sur la Chaîne III, que les constatations des agents de police sur le terrain montrent qu’il «est temps d’appliquer des mesures coercitives pour lutter contre ce fléau qui tue notre jeunesse» et qu’un texte de lois est «déjà finalisé avec la contribution de tous les départements, dont la DGSN et qui sera bientôt promulgué».

En ce sens, le responsable, explique que la DGSN a enregistré «13 800 accidents de la circulation» sur le territoire national, du début de l’année jusqu’au mois de juillet ; des accidents qui ont coûté la vie à «1 992 personnes dont la plupart âgés de 15 à 30 ans». Un bilan qui laisse apparaître que malgré une relative baisse du nombre d’accidents de la route par rapport à la même période de 2021, le nombre de décès a lui augmenté de 7% : «Quel que soit le taux de la baisse des accidents, quel que soit le taux de la baisse du nombre de blessé, on dit toujours qu’on a échoué en tant que société sur le plan de la prise en charge de la sécurité routière, tant que le nombre de décès reste important», ajoute le Commissaire-divisionnaire Rachid Ghazli.

Le même responsable a par ailleurs rappelé que la DGSN continue d’orienter une large partie de ses efforts vers la sécurité routière avec une hausse du nombre de patrouilles pédestres de 5,29%, de patrouilles motorisées de 6,89% et «d’opération radar» +27,54% ; une action qui s’est soldée par «une hausse de 47% pour les infractions de coordination, de 40% pour les mises en fourrière et de 15% pour les amendes forfaitaires». Mesures de lutte contre le non-respect du code de la route, qui devrait encore se renforcer, il est à rappeler que le Conseil des ministres du 11 septembre dernier avait entre autres abouti à une série de résolutions et d’orientations visant à réduire le nombre de morts et de blessées sur les routes. Le communiqué rendu public à l’issue de cette réunion du Conseil des ministres, cité par l’APS, a en ce sens fait savoir que le chef de l’Etat a donné une instruction devant imposer «le contrôle technique des véhicules de transport tous les trois mois», le «renforcement du contrôle sur les sociétés de transport par bus, à travers l’impératif rotation de conducteurs pour les longs trajets et le retrait du registre de commerce aux sociétés contrevenantes», mais aussi l’application de «peines les plus lourdes à l’encontre des parties impliquées dans la délivrance de permis de conduire aux candidats non qualifiés».