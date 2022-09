PAR NAZIM BRAHIM

La lutte contre la recrudescence des accidents de la route va connaître prochainement un nouvel arsenal juridique plus dissuasif.

C’est ce qu’a recommandé avant-hier le chef de l’Etat à l’occasion de la réunion du Conseil des ministres, le premier après le remaniement ministériel opéré jeudi dernier et qui a touché trois départements en lien avec la sécurité routière.

Il s’agit des ministères de l’Intérieur, des Transports et celui des Travaux publics auquel est désormais rattaché le département de l’Hydraulique et des Infrastructures de base.

Affirmant que les accidents de la route exigeaient «une solution coercitive, compte tenu des proportions qu’a pris ce phénomène récemment», le président Tebboune a énuméré les mesures à prendre afin d’endiguer le terrorisme routier et son lot de morts et de blessés quotidiens sur nos routes.

Il s’agit notamment, selon le communiqué, rendu public à l’issue de cette réunion du Conseil des ministres, de «l’application des peines les plus lourdes pour les cas de non-respect avéré du Code la route, une infraction qualifiée de «crime» dans ce qui traduit une volonté à frapper fort en agissant sur le registre de la coercition.

Le chef de l’Etat a donné une instruction devant imposer aux véhicules de transport en commun un «contrôle technique tous les trois mois», une mesure qui s’explique vraisemblablement par la forte implication des véhicules de transport de voyageurs dans de nombreux accidents engendrant souvent un nombre important de victimes.

Le président de la République a donné également instruction pour le «renforcement du contrôle sur les sociétés de transport par bus, à travers l’impératif rotation de conducteurs pour les longs trajets et le retrait du registre de commerce aux sociétés contrevenantes». Cette instruction est aussi une réponse aux cas d’accidents survenus sur les longs trajets et dont la cause principale serait la somnolence des conducteurs éreintés par les centaines de kilomètres parcourus.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a plaidé pour «appliquer les peines les plus lourdes à l’encontre des parties impliquées dans la délivrance de permis de conduire aux candidats non qualifiés». A l’évidence, le gouvernement est chargé de renforcer l’arsenal de coercition dans les prochains mois afin de rendre possible une baisse du nombre d’accidents.

Le dernier bilan de la Délégation nationale à la Sécurité routière (DNSR) fait état de pas moins de 1 992 morts et 18 661 blessés sur les routes du pays au cours des sept premiers mois de l’année.

Vendredi dernier, la wilaya de Djelfa a enregistré un accident meurtrier ayant coûté la vie à 11 personnes, dont 3 ayant succombé à leurs blessures après avoir été prises en charge par les premiers secours.

Le ministre de la Justice, Abderrachid Tebbi, avait annoncé, le 1er septembre dernier, l’entrée en vigueur «prochainement» de nouvelles mesures. «Le ministère de la Justice a introduit des amendements dans la loi relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière qui visent à durcir les sanctions. Ils seront suivis par d’autres dispositions réglementaires que le gouvernement va prendre prochainement, en particulier, au niveau du ministère des Transports et des services de sécurité», a-t-il affirmé.

Selon la Délégation nationale à la Sécurité routière (DNSR), le facteur humain «direct ou indirect» représentait plus de 90% des accidents, suivi de l’excès de vitesse dans 16% des accidents, l’inattention des piétons, puis l’état des véhicules et ensuite celui des routes dans 1% des cas.

Hier, encore, un nouveau drame routier a causé la mort de 6 personnes à Sétif. n

Articles similaires