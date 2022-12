Les agents des douanes ont saisi, à Tlemcen, 5.400 comprimés psychotropes, dissimulés à bord d’un véhicule touristique, a indiqué mercredi un communiqué de la Direction générale des douanes (DGD). «Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, les agents de la brigade mobile des douanes et du centre de surveillance douanière de Honaine relevant des services de l’Inspection divisionnaire des Douanes de Tlemcen, ont saisi 5.400 comprimés psychotropes de type Prégabaline (300 mg), soigneusement dissimulés à bord d’un véhicule touristique, et procédé à l’arrestation de l’auteur qui a été présenté devant les juridictions compétentes», lit-on dans le communiqué. Cette opération traduit, selon la même source, «la pleine mobilisation des agents des douanes algériennes dans la lutte contre le trafic de drogue et de stupéfiants en vue de préserver la santé et la sécurité du citoyen et contribuer au maintien de la sécurité et de l’ordre public».

Articles similaires