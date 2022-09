L’Algérienne des autoroutes (ADA) a annoncé une interdiction temporaire de la circulation des poids-lourds dans la direction Bouira-Alger, au niveau de l’autoroute est-ouest, et une déviation de la circulation de ces véhicules vers la route nationale n5 (RN 5) à partir de dimanche, a indiqué, samedi, un communiqué de cet établissement public. «La mesure d’interdiction temporaire de la circulation des poids-lourds concerne la section d’Oued Rkham (Ain El Turc) P.K 186+700 vers Les Eucalyptus (Kadiria) P.K 170+700, en passant par Djebahia, sur une distance de 16 km et sera en vigueur à partir de dimanche matin, 04 septembre 2022», indique la même source. Le communiqué indique, en outre, que la déviation de la circulation des poids-lourds de la direction Bouira-Alger vers la RN 5 se fera selon un plan prévoyant la sortie obligatoire des poids-lourds de l’autoroute via la sortie reliant à Oued Rekham (Ain El Turc), ou la sortie possible des poids-lourds également de l’autoroute vers la RN 5 à travers l’échangeur de Draâ Laâtech (Bouira). Le retour de la circulation des poids-lourds se fera de nouveau sur l’autoroute, ajoute l’ADA, selon le plan qui prévoit le retour des poids-lourds autorisé vers l’autoroute à l’entrée des Eucalyptus (Kadiria) et le retour possible des poids-lourds à travers l’entrée Lakhdaria-Est (Lakhdaria). L’ADA fait savoir également qu’ «en application du plan d’urgence de lutte contre le fléau des accidents de la circulation dans la section de Djebahia à Bouira de l’autoroute est-ouest, et en vertu de l’arrêté de Monsieur le wali de la wilaya de Bouira, l’ADA informe que ses services techniques entameront des travaux de maintenance et de réparation de la partie endommagée de la voie dans la section de Djebahia de l’autoroute dans la wilaya de Bouira en direction d’Alger».

(APS)

Articles similaires