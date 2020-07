Le ministre de la Santé a affirmé, hier, que le retour au confinement sanitaire total «n’est pas à l’ordre du jour». Les mesures d’isolement sanitaires, a-t-il précisé, seront appliquées uniquement aux zones déclarées comme foyer de nouvelle propagation du virus. Un scénario que le gouvernement souhaite éviter, a-t-il dit, en lançant un nouvel appel en faveur du port du masque et du respect des règles de distanciation physique.

Même si la situation épidémiologique du pays est inquiétante, au vu de la tendance haussière des cas de contamination, le ministre de la Santé a exclu hier le retour au confinement total qui n’est pas à l’ordre du jour des autorités.

Abderrahmane Benbouzid a laissé, cependant, grand ouvert la porte à un «confinement ciblé» qui toucherait les wilayas et localités qui auraient enregistré une «propagation importante» des contaminations à la Covid-19.

«Le retour au confinement sanitaire n’est pas à l’ordre du jour. Néanmoins, nous avons des instructions que si une wilaya, une commune ou une daïra enregistre une propagation importante du virus représentant une menace sanitaire pour les citoyens, il n’est pas exclu que le Premier ministère opte pour un confinement ciblé dans des régions qui verront une progression importante des cas de contaminations au Coronavirus», a déclaré le ministre de la Santé.

Le ministre, qui s’est exprimé lors d’un point de presse en marge de la cérémonie de réception d’un don de kits médicaux destiné aux malades atteints du Coronavirus, a souligné, par la même occasion qu’il «n’encouragerait pas cette mesure ayant déjà été appliquée avant d’être levée».

Autrement dit, le premier responsable du secteur n’est pas favorable à un retour au confinement sanitaire, une issue fortement appréhendée compte tenu de l’évolution inquiétante de la situation sanitaire dans les quatre coins du pays. Pour M. Benbouzid, qui sillonne les wilayas pour vérifier de visu le travail qu’on accomplit dans les établissements de la santé publique où la pression se fait de plus en plus sentir, «imposer le confinement total sur des wilayas ne peut constituer une priorité». Il a expliqué, dans ce sens, que l’expérience de décréter un confinement total pour des wilayas a révélé son «échec», estimant que le véritable confinement est celui qui voit le citoyen ne pas sortir de chez lui. Or, cette restriction ne peut être appliquée, car elle impacte directement et surtout négativement l’économie du pays, dira-t-il.

Pourquoi nous sommes-nous retrouvés dans cette situation après plusieurs mois de lutte contre la propagation de la pandémie ? M. Benbouzid impute cette situation à de «multiples raisons», citant notamment «le non-respect des mesures de précaution et de prévention», exprimant cependant sa «satisfaction» de constater lors de sa visite à Sétif, ville où le taux de contamination à la Civid-19 est plus qu’inquiétant, qu’environ 80% des populations adhèrent à l’obligation du port de la bavette.

Sur la hausse des cas enregistrés quotidiennement, le ministre a indiqué que l’Algérie connaît un «rebond des cas de contaminations en Algérie à l’instar du reste du monde où la progression est beaucoup plus importante», faisant remarquer que «le nombre des affections évolue conséquemment à la multiplication du nombre de tests effectués».

Le ministre a exprimé sa «préoccupation» quant au cas de décès qui sont déplorés quotidiennement. «Ce qui nous préoccupe le plus, ce sont davantage les décès et, fort heureusement, nous enregistrons moins de cas qu’au départ où nous avions recensé 30 décès. Ceci, bien qu’on en soit aujourd’hui à plus de 400 contaminations/jour au Coronavirus. Aussi, nous œuvrons pour soigner nos malades afin de leur éviter qu’ils meurent du virus», a-t-il expliqué.

Par ailleurs et répondant à une question sur les tests à base de scanner, le ministre de la Santé a démenti «toute interdiction» de recourir à ce moyen qu’il a qualifié de «pas entièrement fiable», l’examen pouvant capter des altérations pulmonaires dues à des inflammations «qui ne sont pas forcément liées à la Covid-19», appelant à «privilégier plutôt les examens cliniques». <