Après une vaste campagne de prévention faite par les joueurs et des membres du staff sur les réseaux sociaux, le CR Belouizdad a décidé de lutter concrètement contre le coronavirus (COVID-19). Madar Holding, actionnaire majoritaire de la SSPA/CRB, a convenu, avec l’accord des joueurs et le personnel, de verser 25% des salaires de mars. Une somme de plus d’un milliard de centimes qui sera reversée au Fond national de lutte contre le coronavirus.

Par Mohamed Touileb

L’initiative est signée du leader de la Ligue 1 qui a décidé de prendre les devants et montrer la voie de la solidarité afin d’aider l’Algérie dans son combat contre une pandémie répandue dans nombreux. Ainsi, le CRB devient le premier club en Algérie à participer moralement et financièrement à la cause. Endiguer la propagation du coronavirus, qui a déjà touché 17 wilayas à travers le territoire national avec 92 cas confirmés dont 12 décès selon un dernier bilan, est l’affaire de tous. Et les Belcourtois ne se sentent pas moins concernés.

Charaf-Eddine Amara, le boss du team de la banlieue d’Alger, a confirmé, lors de son passage dans l’émission « Football Magazine » sur la Radio Chaîne III vendredi, la donation en déclarant que: « Vu la situation exceptionnelle que traverse notre pays et en guise de solidarité et de soutien, les membres du club ont décidé de faire don de 25% de leurs salaires au profit de la Caisse nationale de solidarité et de lutte contre le coronavirus. L’ensemble de la famille du Chabab, joueurs, staffs technique et administratif, ont salué cette initiative et se sont montrés motivés à l’idée de servir leur pays.»

Le titre ?

on s’en fout

Bien placé pour remporter le 7e championnat de son histoire, les Chababistes, qui sont aux commandes de la D1 Pro, ne semblent pas préoccupés par le sort qui sera réservé au challenge national mis sous cloche depuis lundi dernier. Si le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) prévoit une reprise des compétitions au 5 avril, le gel pourrait se prolonger dans le cas où la situation sanitaire ne s’améliore pas. La reprise pourrait être repoussée.

Pire, le championnat risque tout bonnement l’annulation. Ce n’est pas ce qui semble préoccuper Amara qui a assuré que « Nous soutenons et appliquons à la lettre les mesures de prévention prises récemment par les autorités dans le domaine sportif, dont l’objectif est de préserver la vie d’autrui et des athlètes.» En sous-titré, les « Rouge et Blanc » sont prêts à échanger le sacre contre un retour à la normale sur le plan santé.

Le devoir accompli

Après le passage du chairman du CRB sur les ondes de la radio nationale, il y a eu des podcasts des joueurs qui ont incité la famille de la balle ronde en Algérie à participer dans cette récolte financière : « Je lance un appel à toute la famille du football algérien. Compte-tenu du contexte sanitaire que nous traversons et la propagation du virus et les difficultés financières que certaines familles vont rencontrer, je souhaite qu’on prenne en charge quelques-unes. Surtout celles démunies et qui ont de faibles revenus. On prie Dieu pour qu’il nous préserve et protège de cette maladie », a lancé le défenseur Zine El Abidine Boulekhoua.

De son côté, Khaïri Barki, gardien de but des «gars de Laâquiba», s’est dit «honoré de faire partie de cette initiative. On n’a fait que notre devoir. J’espère que les autres joueurs et les présidents des clubs seront sensibles à ça et feront de même pour aider nos compatriotes en ces circonstances qui nous touchent tous.» La présence dans ces moments difficiles pour l’Algérie de la famille belouizdadie ne peut que l’honorer. L’histoire retiendra aussi que les « locaux » ont été les premiers à donner de leurs poches afin d’aider l’Etat et leurs compatriotes. Ce n’est pas pour faire distinction mais les faits sont là. Et ça, il faut le noter. n