Dans un discours télévisé ce mardi soir le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a décrété l’interdiction des rassemblements et des marches pour lutter contre le nouveau coronavirus en Algérie. »L’épidémie qui se propage est une question sécuritaire et sanitaire nationale qui impose une restriction de certaines libertés temporairement », a-t-il déclaré en annonçant l’interdiction des rassemblements et des marches « quelles qu’en soient leurs formes et nature » .

