La politique déployée par le Vietnam pour contrer la propagation du coronavirus est donnée en exemple par plusieurs médias étrangers. Ainsi le magazine français, « l’Obs », vient de consacrer à ce pays « en voie de développement » un article dans lequel il met en exergue les résultats des efforts déployés localement qui ont permis, à ce jour, d’enregistrer aucune victime en relation avec la pandémie.

Article de l’Obs

« Plus petit – sa surface équivaut à la moitié de celle de la France – et plus peuplé avec 93 millions d’habitants – soit presque 40% de plus qu’en France -, le Vietnam gère d’une tout autre manière sa lutte contre le virus, sans appeler à la guerre ni créer de psychose dans les chaumières. Simplement, en confinant les personnes contaminées, en les testant et en identifiant les personnes risquant de l’être. Ces dernières sont isolées quatorze jours dans des hôtels d’État ou des bases militaires » mentionne le média.



Pr Jonathan London à la BBC (capture d’écran)

L’auteur de l’article n’omettra pas de préciser que la population entière porte des masques et que tous les citoyens reçoivent un SMS presque quotidiennement avec des instructions ou des avis pour rechercher des personnes susceptibles d’avoir été contaminées. Malgré ses moyens matériels et économiques limités, ce pays asiatique a réussi à contrôler la pandémie souligne l’Obs.

Le Vietnam, malgré ses moyens matériels et économiques limités, a réussi à contrôler la pandémie de manière organisée. Un constat mis en avant, sur la BBC, par le Professeur Jonathan London, sociologue et chercheur politique américain, qui suit de près ce qui se passe dans ce pays asiatique.