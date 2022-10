Au moment où le gouvernement annonce des mesures fermes contre les spéculateurs, le président de l’Association de protection des consommateurs Aman, Hassan Menouar, a largement salué l’initiative, exhortant également les autorités publiques à une plus large régulation du marché et une action contre «l’informel».

Par Nadir Kadi

Le responsable associatif, invité sur les ondes de la Radio nationale, Chaîne III, déclare qu’il «faut agir de manière franche et courageuse (…) On subit toujours ces grands problèmes de spéculation négative, de rétention, d’informel, de contrebande qui ne font qu’aggraver la situation du pouvoir d’achat des Algériens.»

En effet, à la tête d’une structure confrontée quotidiennement à certaines dérives du marché, et notamment dans le cadre des conséquences de l’économie informelle sur les consommateurs, Hassan Menouar a estimé dimanche que la refonte du marché ne peut passer que par une «réduction» progressive de l’informel : «Nous somme à 50% et peut-être plus d’informel dans la production et la distribution (…) Dans ces conditions, il devient très difficile, mais pas impossible, pour les pouvoir publics de maîtriser les choses.» Les préconisations de Hassan Menouar restent en ce sens inchangées : «L’association le dit depuis longtemps, il va falloir agir en commençant par numériser, identifier, contrôler et professionnaliser les réseaux, de la production au consommateur en passant par la distribution.» Quant aux mesures contre le secteur de l’informel, aucune «action frontale» ne serait pour le moment envisageable au regard de l’ampleur du problème. Cependant, le responsable ajoute : «Il faut le résorber de manière convenable (…) C’est un commerce et une économie, le secteur informel est porteur de beaucoup d’argent qu’il convient de récupérer et d’intégrer dans un cadre réglementaire officiel.»

Et dans cette logique de réforme progressive du marché, de la distribution et du commerce, l’une des idées avancées hier par l’Association de protection des consommateurs, est également de multiplier les centres de distribution pour contrecarrer les dérives de certains commerçants liés à l’informel : «Au niveau des abords des grandes villes, il faudra prévoir de grandes surfaces pour la distribution, en plus de supérettes dans les quartiers (…) La distribution des produits pourrait être faite de manière scientifique et étudiée. Dans ces conditions, l’informel serait stoppé, puisque les consommateurs auront le choix d’un cadre sanitaire contrôlé, de produits bénéficiant de traçabilité en plus de la sécurité des personnes et des biens «. Une préconisation de Hassan Menouar qui passerait également par le paiement par carte bancaire, une situation encore très loin d’être la norme à l’heure actuelle : «Qui dit paiement cash, dit aussi informel (…) Ce sont des transactions qui se font dans beaucoup d’obscurité et peuvent même être illicites. Malheureusement, il y a très peu d’encouragement pour le paiement par carte (…) Pour cela, il faut d’abord généraliser l’internet, bancariser les commerçants mais aussi qu’ils acceptent le paiement électronique.