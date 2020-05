Il est désormais interdit de se baigner à Mostaganem, et toutes les plages (et les voies qui y conduisent) sont également fermées. C’est ce qu’ont décidé les services de la wilaya comme le rapporte l’APS comme mesure de présention contre la propagation du Coronavirus.

vers les plages (43 plages autorisées à la baignade) jusqu’à l’ouverture de la saison estivale en vertu d’une autre décision de la wilaya. Dans le même cadre, ajoute la même source, qui cite la direction de wilaya du tourisme, les instances sécuritaires concernées ont été chargées de l’application de cette décision et de la fermeture des voies menant aux plages dans les 10 communes côtières, afin d’empêcher l’affluence des citoyens sur ces espaces

