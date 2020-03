Plusieurs artistes ont prêté leur voix afin de sensibiliser la population contre la pandémie de Coronavirus qui prend de l’ampleur en Algérie, à l’exemple de l’initiative du Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA).

A travers des messages publiés sur les réseaux sociaux, les artistes appellent les Algériens à rester chez eux et à prendre toutes les précautions possibles en leur donnant des consignes sur les précautions pour éviter la propagation du fléau. L’artiste Amel Bouamra affirme dans sa vidéo que « je suis ravie de faire partie de cette campagne de sensibilisation contre le Coronavirus, et la meilleure solution de le combattre est la prévention. Il faut rester chez vous. Pour ceux qui sont obligés de sortir, ils doivent prendre toutes les précautions et suivre tous les conseils, comme ça nous éliminerons cette épidémie». Elle terminera par prévenir : « Se protéger soi-même, c’est protéger sa famille ».

L’acteur Ahmed Deham a, lui aussi, prêté sa voix afin de sensibiliser les gens à rester chez eux et faire face à cette épidémie mondiale qui touche aussi l’Algérie. « Utilisez toutes les précautions, le gel, le masque et les gants afin d’éviter toute contamination. Restez chez vous, car nos hôpitaux n’ont pas les moyens nécessaires pour faire face à ce fléau », déclare-t-il.

De son côté, le comédien Fouad Zahed confiera : « Nous passons un moment difficile, alors prenez vos précautions et ceux qui ne travaillent pas restez en confinement.» Il donnera ensuite en exemple le Hirak, pour toucher l’esprit citoyen des Algériens, en estimant que « comme nous avons donné un message au monde entier par cette mobilisation pacifique, nous devons faire un autre Hirak contre le corona. Main dans la main, nous le vaincrons ».

Pour sa part, le metteur en scène Mohamed Charchal a invité le public à jouer la carte de la prudence en déclarant : «Par cette vidéo, j’apporte ma contribution pour prévenir mes frères et sœurs de ce grand danger. L’Algérie vit en ce moment une sorte de nouvelle colonisation, qui est la propagation du coronavirus, qui a une seule faiblesse, quand il est isolé il meurt. »

Il donnera ensuite quelques conseils pour bien s’occuper. «Personnellement, j’utilise ce confinement pour passer plus de temps avec ma famille et mes enfants et j’utilise mon temps dans des choses qui me sont utiles à l’exemple de la lecture, visionner des films ou encore des pièces de théâtre qui sont disponibles sur la page Youtube du TNA».

Le comédien et metteur en scène Abdelkarim Briber affirmera, quant à lui, que « dans cette situation, nous ne pouvons pas prendre ce fléau à la légère. Il faut prendre toutes les précautions et surtout laver nos mains. Pour ne pas faire la même erreur comme l’Italie ou l’Espagne qui vivent à cet instant un vrai désastre et qui ne peuvent pas prendre le contrôle sur ce dernier ».

Les musiciens et chanteurs algériens ont également adhéré à cette campagne de sensibilisation, lancée par le TNA, à l’instar de l’artiste andalouse Zahia Benzengli, qui a confiée face caméra que « ce virus est très dangereux, car il se propage rapidement et engendre des victimes.

Nous devons faire des efforts et se sentir responsable et surtout conscient du danger de cette épidémie ». Elle ajoutera dans ce contexte « notre devoir est simple, il faut prendre les précautions qui passent d’abord par la propreté et surtout laver nos mains sans arrêt. Le danger de ce virus est que ses symptômes ne sont pas visibles tout de suite, alors il faut éviter d’être en contact avec d’autres personnes, car nous ne savons pas si ces dernières sont atteintes de cette maladie ».

Il est à noter que cette liste n’est pas exhaustive, à chaque heure, à chaque minute, différents artistes publient des messages de sensibilisation dédiés à leurs fans ainsi qu’au grand public. Ils ont tous dit au final «Restez chez vous pour sauver vos vie et celles des autres».