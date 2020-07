Les autorités locales de la wilaya d’Ouargla ont lancé, depuis samedi, une vaste campagne de nettoyage et de désinfection des rues principales et des structures à travers le territoire de la wilaya.

Pour affronter le coronavirus, les autorités locales ont lancé une campagne de nettoyage de grande envergure qui a ciblé toutes les rues, espaces publics fréquentés et certaines structures publiques. Cette campagne entre dans le cadre des mesures préventives de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Les services communaux sont intervenus sur l’ensemble des voiries de la ville pour désinfecter les rues ainsi que les mobiliers urbains dans le cadre du plan de lutte contre l’épidémie de coronavirus.

Cette initiative, lancée sous la supervision du wali d’Ouargla et des autorités locales, a ciblé d’abord les communes qui comptent un nombre important de cas de contaminations confirmés, à l’instar de Ouargla et Rouissat. D’autres actions similaires vont s’étaler à d’autres zones de la wilaya, dans le but de contribuer aux efforts visant à endiguer et ralentir la propagation de cette maladie très contagieuse, a indiqué le wali d’Ouargla Aboubakr Essedik Boucetta.

Les autorités ont mobilisé d’importants moyens matériels, humains et logistiques pour assurer le bon déroulement des opérations, auxquelles ont participé plusieurs établissements, a précisé le wali, en signalant que les produits de désinfection utilisés sont respectueux de l’environnement. M. Boucetta a salué les efforts consentis par les acteurs concernés, depuis le début de la crise sanitaire, à savoir les directions de la Protection civile, de la Sûreté, de l’Environnement et le mouvement associatif. Il a appelé, par ailleurs, au strict respect des mesures préventives et de confinement en accentuant sur la nécessité de porter un masque et de respecter la distanciation physique.

Cette campagne est organisée par les services de la wilaya, en coordination avec les services de sécurité et le concours de plusieurs associations locales, des entreprises pétrolières opérant dans la région (Sonatrach, GTP), Setram, les services techniques communaux, la Protection civile et d’autres organismes. <

Articles similaires