La mise en œuvre sur le terrain du pass vaccinal tant réclamée par les professionnels de la santé est entrée en vigueur, cela d’autant que la quatrième vague de la pandémie de Covid-19 prend plus d’ampleur en Algérie et que le variant Omicron fait de plus en plus parler de lui dans le pays. De nouveaux cas ont été découverts et ce ne sont là que les cas détectés par séquençage au niveau de l’Institut Pasteur d’Algérie.PAR INES DALI

Sans compter que d’autres personnes porteuses de ce variant ne sont certainement pas encore repérées, si l’on tient compte de sa très forte capacité de transmission parmi la population. Ces cas viennent s’ajouter à ceux du variant Delta qui poursuit sa propagation et reste prédominant, faisant, ainsi, grimper les contaminations qui frôlent de très près les 500 cas par jour. L’obligation

Ce sont, en effet, «47 nouveaux cas confirmés du variant Omicron (B.I.1.529) de la pandémie de Covid-19» qui ont été signalés «dans la continuité des activités de séquençage effectués au niveau du Laboratoire de référence de l’Institut Pasteur d’Algérie, sur tests PCR positifs des concernés, ce qui porte «le total des cas confirmés de ce variant au nombre de 63 cas» à l’échelle nationale, a annoncé l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) dans un communiqué diffusé vendredi soir.

L’IPA donne également la répartition géographique des nouveaux cas Omicron à travers le pays. Trois wilayas du Centre et une wilaya de l’Est sont concernées. Il s’agit de «29 cas de la wilaya d’Alger, 6 cas de la wilaya de Béjaïa et un cas de la wilaya de Bouira, représentant des personnes ayant été en contact avec des cas confirmés précédemment, et 11 cas de la wilaya de Constantine représentant des retours de voyages de France, de Turquie et du Royaume-Uni», a précisé l’IPA. Ce qui démontre que le Omicron continue non seulement de se frayer un chemin en Algérie en entrant par les frontières, mais qu’il a fini, également, par se transmettre via les personnes de retour d’un séjour à l’étranger, puisque leurs contacts ont fini par le contracter, au nombre de 36 cette fois-ci.

Devant cette situation, l’IPA joint sa voix à celle des professionnels de la santé en recommandant la vaccination qui «reste le moyen le plus efficace afin d’éviter les complications et les formes graves», dit-il, tout en mettant l’accent sur «le respect de la manière la plus stricte les règles sanitaires de base, à savoir le port du masque de protection, la distanciation physique et le lavage fréquent des mains». L’Institut que dirige Fawzi Derrar a tenu à réitérer que le respect de ces recommandations représente «le moyen de base pour faire face à l’évolution du nombre de contaminations».

Ces dernières n’ont pas cessé d’augmenter depuis plusieurs semaines, jusqu’à dépasser la barre des 400 au milieu de la semaine dernière et à tendre de manière irrévocable vers les 500 cas. Mardi 4 janvier, l’Algérie enregistrait 421 cas d’infections au Covid-19. Ce chiffre est monté à 462 cas le lendemain mercredi. Il est ensuite redescendu à 410 cas jeudi, avant de rebondir à 491 cas vendredi.

La règle de la proportionnalité étant de vigueur dans cette épidémie, le nombre de décès et de malades graves ne pouvait que suivre. Les malades en soins intensifs sont, eux aussi, à un nombre assez élevé depuis plusieurs jours, à plus d’une trentaine de cas.

La vaccination

en quasi-inertie

en pleine 4e vague

Les nombreuses alertes des professionnels de la santé quant à la situation épidémiologique actuelle du pays n’ont pas manqué. Pour éviter une quatrième vague qui aurait les mêmes conséquences néfastes que la troisième, dont le manque d’oxygène, les hôpitaux débordés et le nombre de décès qui en a résulté, ils ont mis l’accent sur l’impératif respect des gestes barrières que tout le monde connaît, mais que tout le monde n’applique pas forcément. Sans omettre l’autre principale recommandation qui reste, selon tous les scientifiques, la vaccination. La reconduction du dispositif de lutte anti-Covid en vigueur pour une durée de dix jours depuis mercredi dernier est un autre signe que la situation n’est pas encore complètement maîtrisée, notamment en raison de la vaccination qui peine à avoir le rythme souhaité, avec un taux national très faible, de seulement 28%.

Ce qu’on pourrait qualifier de quasi-inertie vaccinale a poussé le gouvernement à prendre des mesures rendant la vaccination obligatoire pour l’accès à certains endroits en instaurant le pass vaccinal. Ce dernier a été institutionnalisé et le décret exécutif portant sa mise en œuvre a été, finalement, publié dans le Journal officiel, le rendant, ainsi, obligatoire. Reste à savoir quelle sera le degré de son application ainsi que le contrôle qui doit l’accompagner pour l’accès à de nombreux espaces publics, comme les stades, les salles de fêtes, les théâtres, les cinémas, les salles de spectacles, les bains-maures, les salles de fête, outre les lieux devant abriter les rencontres comme les séminaires et les conférences, ainsi que les salons et foires d’exposition.

Cette démarche a donné des résultats concernant la vaccination appliquée dans de nombreux pays du monde et l’Algérie s’attend, à son tour, à ce que l’obligation du pass vaccinal donne un coup de boost à cette opération qui trouve d’énormes difficultés à atteindre l’objectif tracé de vacciner 70% de la population pour atteindre l’immunité collective. La hausse progressive des cas d’Omicron à la forte vitesse de transmission est un autre facteur ayant dicté au gouvernement la prise de décision quant à l’institutionnalisation du pass vaccinal, même si les études concernant sa virulence sont toujours en cours. Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé, à ce propos, que le variant Omicron, plus infectieux, semble produire une maladie moins grave que le variant Delta, dominant dans le monde, mais ne devrait pas être classé comme «bénin». <

