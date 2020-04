Les campagnes de vaccination des bovins contre la fièvre aphteuse et la rage et la vaccination des ovins contre la peste des petits ruminants (PPR), lancées à travers la wilaya de Sidi Bel Abbès, ont permis d’atteindre les objectifs escomptés, a indiqué l’inspecteur vétérinaire Kadi Diafi. Selon ce responsable, la campagne, qui s’étalera jusqu’au mois de mai prochain, a permis de vacciner 26 529 têtes bovines contre la fièvre aphteuse à travers 1 839 exploitations et aussi contre la rage, un cheptel de 24 939 têtes bovines, et en parallèle, la vaccination de 562 631 têtes ovines et caprines contre la peste des petits ruminants, soit 86% du total du cheptel de la wilaya. L’Inspection vétérinaire de Sidi Bel Abbès a mandaté 57 médecins vétérinaires privés pour mener l’opération de vaccination à laquelle étaient réservés 548 700 doses de vaccins. Selon l’inspecteur vétérinaire Kadi Diafi, la première phase de la campagne a concerné les bêtes âgées de plus de 4 mois qui ont été vaccinées contre la peste des petits ruminants et une deuxième opération sera lancée aux mois d’octobre et novembre prochains. N. B.

