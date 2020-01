Poursuivant la traque des réseaux de dealers et criminels écumant certains lieux, les éléments des Brigade de recherches, d’intervention (BRI) et de lutte contre la drogue, relevant de la Sûreté de wilaya, sont parvenus à saisir pas moins de 3 971 comprimés et neutralisé 3 individus suspectés de commercialisation illégale de produits pharmaceutiques. Les faits de la première affaire traitée par les éléments de la BRI remontent au 5 janvier 2020, suite à l’exploitation d’informations concernant un individu s’apprêtant à écouler une quantité de produits pharmaceutiques.

Le mis en cause fut neutralisé à bord d’un véhicule Laguna en possession de sachets bien dissimulés dans les housses des sièges, contenant pas moins de 3 357 comprimés. La seconde opération traitée par la brigade de lutte contre la drogue a eu lieu le 4 janvier 2019, suite à l’immobilisation d’un véhicule de type 208, à bord duquel se trouvaient 2 individus en possession de 614 comprimés.

Alors que les véhicules ont été conduits vers le siège des brigades policières, les mis en cause se sont vus établir des dossiers adressés aux instances judiciaires. K. M.

